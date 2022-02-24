Başkan Böcek, İl Emniyet Müdürü ve Jandarma Komutanı ile bir araya geldi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan ve Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan’ı ziyaret etti.

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kamu düzeni ve güven ortamını sağlayan Antalya İl Emniyet Müdürlüğü ve İl Jandarma Komutanlığı’na nezaket ziyaretinde bulundu.

İlk ziyaretini İl Emniyet Müdürü Mehmet Murat Ulucan’a yapan Başkan Böcek, Ulucan’la birlikte Kent Güvenlik ve Yönetim Sistemi (MOBESE) merkezini inceledi. Başkan Böcek, Ulucan’la asayiş ve kent güvenliğiyle ilgili konularda görüş alış verişinde bulundu.

Başkan Muhittin Böcek ardından Antalya İl Jandarma Komutanı Tuğgeneral Yavuz Özfidan’a ziyaret gerçekleştirdi. Komutanlığın şeref defterini imzalayan Başkan Muhittin Böcek, Tuğgeneral Özfidan’a başarılar diledi.