Başkan Böcek: “Hipodrom turizmi 12 aya yayma hedefimizde önemli bir mihenk taşı”

Antalya Hipodromu’nun açılışına katılan Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hipodromun kent turizmini 12 aya yayma hedeflerinde önemli bir mihenk taşı olduğunu söyledi.

Döşemealtı ilçesinde yapımı tamamlanan Antalya Hipodromu törenle hizmete girdi. Açılış törenine katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, hipodromun dünyanın en önemli turizm destinasyonlarından biri olan Antalya’nın ürün çeşitliliğini ve derinliğini geliştirecek bir tesis olacağını söyledi.

“Turizme önemli katkı sağlayacak”

Antalya’nın 2021 yılında dünyanın yaklaşık 150 farklı ülkesinden gelen 9 milyonun üzerinde yabancı misafiri ağırladığını ifade eden Başkan Muhittin Böcek, “Şehrimizin sahip olduğu bu güçlü ürün yapısına çok önemli katkı yapacağına inandığım Antalya Hipodromu ülkemizin en büyük 3. Hipodromu olarak hizmete açılıyor. Erişilebilirliğimizi geliştirerek yerel değerlerimizin tamamını turizm ürününe dönüştürmek öncelikli amacımızdır” dedi.

“Turizm çeşitliliği için var gücümüzle çalışıyoruz”

Büyükşehir Belediyesi’nin deniz-kum-güneş üçlemesi dışında Antalya’yı kültür, sanat ve alternatif turizm çeşitlerinin varlığı ile zenginleştirmek ve güçlendirmek için var gücüyle çalıştığını dile getiren Başkan Böcek, “Turizmin varlığını sadece kıyılarda değil Akdeniz bölgemizin tamamında hissettireceğiz. Turizmi var eden emanet aldığımız doğal zenginliklerimizi koruyacağız. Maviyi, yeşili, kültürü, tarihi yaşatacak ve yükseltecek projelerimizi kararlılıkla birer birer hayata geçireceğiz” diye konuştu.

“Önemli mihenk taşı”

Turizm hareketini tüm yıla yayan daha yüksek gelir elde edebilecek bir turizm anlayışı oluşturmak istediklerini kaydeden Başkan Muhittin Böcek, bu noktada Büyükşehir Belediyesi’nin planlanmasında önemli katkıları olduğu Antalya Hipodromu’nun turizmi 12 aya yayma hedefleri için döşenmiş önemli mihenk taşlarından biri olacağını söyledi.