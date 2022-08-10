Başkan Böcek: “Hep beraber olacağız. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Yas-ı Matemin 11’inci Günü’nde Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Altınova Cemevi’nde canlarla bir araya geldi. Başkan Böcek, Hacı Bektaş Veli’nin öğüdünü hatırlatarak, “Hep beraber bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız” dedi.

Muharrem Ayı boyunca canlarla bir araya gelen Başkan Böcek, Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Altınova Şubesi Cemevi’nde lokma ikramında bulundu. CHP Antalya Milletvekili Cavit Arı, Antalya Büyükşehir Belediyesi Ulaşım A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Deniz Filiz ve Büyükşehir Belediyesi bürokratları ile birlikte Cemevi’ni ziyaret eden Başkan Böcek, tutulan oruçların kabul olmasını diledi.

"Hep yanınızda olacağım"

Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Adnan Arslan’a, yönetimine ve tüm canlara teşekkür eden Başkan Böcek, “Muharrem Ayı münasebetiyle sizlerle beraber olmak, lokmamızı paylaşmak üzere bir aradayız. Hep beraber olacağız. Bir olacağız, iri olacağız, diri olacağız. Bundan sonra dün olduğu gibi bugün de yarın da hep yanınızda olacağım. Ben sizlerin dualarıyla ikinci canımı buldum ve ikinci yaşamımdayım. Allah bana ömür verdiği sürece size hizmet etmek boynumun borcudur. Hep sizin yanınızdayım. Allah birliğimizi beraberliğimizi bozmasın” dedi.

"Lokmalar kabul olsun"

Muharrem Ayı boyunca kendilerini yalnız bırakmadığı için Başkan Muhittin Böcek’e teşekkür eden Pir Sultan Abdal Kültür Derneği Başkanı Adnan Arslan da, “11 gündür sizlerle beraberiz. Lokmalarımızı paylaştık, dertleştik, muhabbetler, sohbetler yaptık. Birlik olduk, beraber olduk. Bugün de lokmasını Büyükşehir Belediye Başkanımız Muhittin Böcek bizimle paylaştı. Biz onu özel birisi olarak görüyoruz. O da bizi öyle gördüğü için lokmasını bizimle paylaştı. Sağ olsunlar, var olsunlar. Lokmaları hak katında kabul olsun” diye konuştu.