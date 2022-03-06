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Başkan Böcek: ““Gençlere yönelik projeler üretiyoruz”

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen ‘Yerel Yönetimlerin Gençlik Birimleri ve Daire Başkanları Buluşması’nda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, gençlere her alanda destek olduklarını söyledi.

ANTALYA 06.03.2022, 16:09
Başkan Böcek: ““Gençlere yönelik projeler üretiyoruz”

Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde gerçekleşen ‘Yerel Yönetimlerin Gençlik Birimleri ve Daire Başkanları Buluşması’nda konuşan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, gençlere her alanda destek olduklarını söyledi.

5-6 Mart tarihleri arasında Antalya Büyükşehir Belediyesi ev sahipliğinde 9’u Büyükşehir Belediyesi olmak üzere toplamda 23 belediyenin katılımıyla düzenlenen Yerel Yönetimlerin Gençlik Birimleri ve Daire Başkanları Buluşması kapanış töreniyle sona erdi. Kapanış toplantısına Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Cumhuriyet Halk Partisi (CHP) Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun da katıldı.

“Antalyalıların Atatürk sevgisi hiç değişmedi”

Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 6 Mart tarihinin Antalya için çok önemli bir gün olduğunu belirterek, bundan tam 92 yıl önce Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Antalya’ya ilk resmi ziyaretini gerçekleştirdiğini söyledi. 92 yıl da Antalya’da çok şeyin değiştiğini vurgulayan Başkan Böcek, değişmeyen tek şeyin Antalyalıların Atatürk sevgisi olduğunu belirtti.

“Gençlere yönelik projeler üretiliyor”

Büyükşehir Belediyesi olarak gençlere yönelik her alanda projeler ürettiklerini belirten Başkan Muhittin Böcek, “Antalya da 170 bin yeni gencimiz ilk kez oy kullanacak. Antalya’mızda Akdeniz Üniversitemiz de 73 bin öğrencimiz eğitim görüyor. 20 yıllık Konyaaltı Belediye Başkanlığım dönemimde Akdeniz Üniversitesi’nin Konyaaltı sınırlarında olmasından dolayı öğrencilerin her türlü ihtiyacı ile yakından ilgilendik. Kayıt döneminde öğrencilerimizi otogar da karşılayarak, barınma ihtiyacına yönelik çeşitli desteklerimiz oldu. Antalya Büyükşehir Belediyesi’nde de göreve gelir gelmez gençlerimize yönelik projeler geliştirdik. Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik Meclisi’ni kurduk. Antalya’nın 2025 yılında Avrupa Gençlik Başkenti olması için çalışmalar başlattık” dedi.

“Gençlere destek sürüyor”

Geleceğin teminatı gençlere her alanda destek olduklarını ifade eden Başkan Muhittin Böcek, “Üniversitelerin kayıt döneminde birçok öğrencimiz yurtlara yerleşemedi, dışarıda kaldı. O öğrencilerimize sahip çıkarak, geçici kalacak yer temin ettik. Kısa süre içinde yurtlarımızı açtık ve öğrencilerimiz kalıcı olarak yurtlarına yerleşti. Aynı zamanda üniversite öğrencilerimize yönelik her sabah sıcak çorba dağıtımımız sürüyor. Türkiye’nin yönetiminde yerelden kalkınma modellerini birlikte yürütüyoruz. Tüm belediye başkanlarımızla birlikte yerelden kalkınmayı genele yayacağız” diye konuştu.

Toplantının sonunda ise CHP Spor Kurulu Başkan Vekili Demirhan Şerefhan, Başkan Muhittin Böcek’e Atatürk’ün spor yaparken çekilmiş bir tablosunu hediye etti. Başkan Böcek, Atatürk tablosunu CHP Genel Başkan Yardımcısı Seyit Torun ile birlikte aldı. Yerel Yönetimlerin Gençlik Birimleri ve Daire Başkanları Buluşması hatıra fotoğrafı ile sona erdi.

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