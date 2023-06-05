Başkan Böcek: “Gelecek nesillere temiz bir çevre bırakmak istiyoruz”

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü çeşitli etkinliklerle kutladı. Karaalioğlu Parkı’nda düzenlenen etkinliklere katılan Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Çevre dostu Antalya için çalışıyoruz. Bugüne kadar 17 çevre ödülüne layık görüldük Gelecek nesillere güzel ve yaşanabilir bir çevre bırakmak istiyoruz” dedi.

Büyükşehir Belediyesi, dünyayı tehdit eden iklim değişikliği ve çevre kirliliğine dikkat çekmek ve çevre duyarlılığı oluşturmak adına kutlanan 5 Haziran Dünya Çevre Günü’nü renkli etkinliklerle kutladı. 39 okuldan yaklaşık bin öğrencinin katıldığı etkinlikler şenlik havasında geçti. Büyükşehir Belediyesi Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi’nin Karaalioğlu Parkı’nda düzenlediği etkinliğe Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de katıldı.

“Çevreyi korumak eğitimle olur”

Çevre ve doğa dostu projeleri hayata geçirerek Antalya’ya hizmet etmeye devam ettiklerini söyleyen Başkan Böcek, “Göreve geldiğimiz günden itibaren çevre ve dostu Antalya için çalışıyoruz. Hedefimiz gelecek nesillere güzel ve yaşanabilir bir çevre bırakmak. Dünyada iklim krizi yaşanıyor mevsim dengeleri değişiyor. İnsanoğlu doğadan alınca, doğa da bir gün biz insanlardan alıyor. Çevreyi korumak, sevmek ve bilinçlenmek sadece ceza ve yasalarda değil eğitim sistemiyle gelişir, oluşur. 2022 yılında Türkiye’ye örnek olan Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezimizi açtık. Kısa sürede buradaki çalışmalarda ödüller kazandık, Antalya Büyükşehir Belediyesi olarak bugüne kadar 17 çevre ödülüne layık görüldük” diye konuştu.

“Sanal gerçeklik deneyimi”

Başkan Böcek konuşmasının ardından önce etkinlik alanındaki çevre derneklerinin stantlarını gezdi, atölye çalışmalarını izledi. Katılımcılara plaket veren Başkan Muhittin Böcek daha sonra da Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi’ni gezerek atıktan sanata dönüşen eserleri inceledi, sanal gerçeklik uygulamasını deneyimledi.

“Öğrenciler hem eğlendi hem öğrendi”

5 Haziran Dünya Çevre Günü etkinliklerinde ABB Çocuk Korosu ve Zeliha Sunal konser verirken; söyleşiler ve atölye çalışmaları gerçekleştirildi. Etkinliklere 39 okuldan yaklaşık bin öğrenci katıldı. Öğrenciler hem çevre bilincini öğretici çalışmalar yaptı hem de etkinlik yerine kurulan özel alanlarda eğlenceli oyunlar oynadı.