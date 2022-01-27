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Başkan Böcek: “Finike’nin çözülemeyen kanalizasyon sorununu ortadan kaldırıyoruz”

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike’nin yıllardır çözülemeyen kanalizasyon sorununu çözecek ‘Finike Kanalizasyon Şebeke Hattı’ projesinde alt yapı çalışmasına başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, projeyle Finike’nin kanalizasyon sorununu ortadan kaldıracaklarını belirterek, “Finike’ye sözümüzü tutuyoruz. Tarihi sorunu çözüyoruz” dedi.

ANTALYA 27.01.2022, 17:07
Başkan Böcek: “Finike’nin çözülemeyen kanalizasyon sorununu ortadan kaldırıyoruz”

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike’nin yıllardır çözülemeyen kanalizasyon sorununu çözecek ‘Finike Kanalizasyon Şebeke Hattı’ projesinde alt yapı çalışmasına başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, projeyle Finike’nin kanalizasyon sorununu ortadan kaldıracaklarını belirterek, “Finike’ye sözümüzü tutuyoruz. Tarihi sorunu çözüyoruz” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Finike’nin kanalizasyon sorununu çözecek, Dünya Bankası Finansmanlı Sürdürülebilir Şehirler Projesi-II çerçevesindeki Antalya Sürdürülebilir Su ve Atıksu Yönetimi Projesi kapsamında ihale edilen "ASAT3-W9 Finike Bölgesinde Kanalizasyon Şebeke Hattı İnşaatı başladı. Finike Kanalizasyon Şebeke Hattı inşaat çalışması için Finike’nin Sahilkent Mahallesi İnönü Caddesi’nde tören düzenlendi. Törene, Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Millet İttifakı Milletvekilleri Cavit Arı, Aydın Özer, Rafet Zeybek, Hasan Subaşı, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt, Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır, meclis üyeleri, muhtarlar, Büyükşehir Belediyesi Daire Başkanları ve Bürokratları, STK temsilcileri ve çok sayıda vatandaş katıldı.

“Kanalizasyon sorunu çözülecek”

Törende konuşan Başkan Muhittin Böcek, Antalya’nın 913 mahallesi, 19 ilçesi olduğuna dikkat çekti. Başkan Böcek, “Ben sen yok biz varız. Biz birlikte yaparız diyerek azim ve kararlılıkla hizmetlerimize, hiçbir ayrım yapmadan devam edeceğiz” dedi. Başkan Böcek, projenin yaklaşık 40 milyon TL üzerinde yatırım bedeli olduğunu ifade ederek, “Finike ilçe merkezindeki Sahilkent, Kale, İskele, Eski Mahalle, Yeni Mahalle, Karşıyaka, Kızılca ve Kum mahallelerinin kanalizasyon sorunu çözülecek” diye konuştu.

“Finike sahili korunacak”

Projenin tamamlanmasıyla birlikte Finike’de yoğun yerleşimin olduğu şehir merkezindeki mahallelerin yanı sıra Finike Belediyesi ve Finike Devlet Hastanesi başta olmak üzere resmi kurumlarda yaşanan altyapı problemlerinin de çözüme kavuşacağını belirten Başkan Böcek, “Finike Kanalizasyon Şebeke Hattı projesi, Finike sahillerinin korunmasına da katkı sağlayacak. Finike için yapılması gereken ne varsa yapacağız. Finike Belediyesi’nin 60 milyon TL’lik bütçesi var. Kanalizasyon projemiz 40 milyon TL’nin üzerinde. Bizim Finike’ye sözümüz var. Halkın buluşma noktası olacak kent meydanı projemiz var. Buraya Cumhuriyet Meydanı da yapacağız. Finike’de ve diğer ilçelerimizde tarih yazmaya devam edeceğiz. Finikeli hemşerilerimizin emrinde olmaya devam edeceğiz. Projemiz tüm kurum ve kuruluşlara hayırlı olsun” dedi.

“Belediyeye ziyaret”

Konuşmaların ardında Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e plaket takdim etti. Törenin ardından alt yapı çalışmasına başlandı.

Başkan Böcek törenden sonra Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi’yi de makamında ziyaret etti. Finike için tarihi bir gün yaşadıklarını belirten Başkan Böcek, “Finikeli hemşerilerim bizi bağrına bastı. Biz de tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte her türlü soruna derman olacağız” dedi.

“Portakal bahçelerini gezdi”

Büyükşehir Belediyesi Finike İlçe Hizmet Birimini de ziyaret eden Başkan Böcek, personele sohbet edip çalışmalarında kolaylıklar diledi. Başkan Böcek, Finike Belediye Başkanı Mustafa Geyikçi, Kumluca Belediye Başkanı Mustafa Köleoğlu ve Antalya Ticaret Borsası Başkanı Ali Çandır ile birlikte Finike Portakal bahçelerini gezdi. Finike Narenciye Paketleme Fabrikasını da ziyaret eden Başkan Böcek, çalışanlarla sohbet ederek hayırlı işler diledi.

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