Başkan Böcek, EXPO 2021 Hatay’da Antalya Bahçesi’ni gezdi

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, EXPO 2021 Hatay’ın açılışından önce alanda yer alan Antalya Bahçesi’ni gezdi. Başkan Böcek, Antalya’yı EXPO 2021 Hatay’da en güzel şekilde temsil etmek için uzun süredir çalıştıklarını belirterek, “Antalya bahçemiz ve Düğmeli Ev’imiz alana görsel bir zenginlik katıyor. EXPO’da Antalya’mızı en güzel şekilde temsil edeceğiz” dedi.

EXPO 2021 Hatay’ın açılış törenine katılmak üzere Hatay’a giden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya bahçesinde inceleme yaptı. Başkan Böcek, Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından Akseki ve İbradı yörelerinin özgün mimari yapısına uygun olarak inşa edilen Düğmeli Ev’i gezerek, Büyükşehir Belediyesi bürokratlarından çalışmalar hakkında bilgi aldı. Böcek, açılış için Hatay’da bulunan Akseki ve İbradılı muhtarları Düğmeli Ev’de misafir etti. Muhtarlar yörelerine ait Düğmeli Ev’e tam not verdi.

“Ziyaretçileri Düğmeli Ev’e davet etti”

Başkan Böcek, Medeniyetler Bahçesi temasıyla kapılarını açmaya hazırlanan EXPO 2021 Hatay’da Antalya’yı temsil edecek olmanın mutluluğunu yaşadıklarını söyledi. Antalya Bahçesi’nde yer alan Düğmeli Ev’in özellikle taş ve ahşap işçiliği ile EXPO’ya görsel bir zenginlik katacağını belirten Başkan Böcek, “EXPO alanına gelen ziyaretçilere Antalya’yı en güzel şekilde tanıtacağız. Düğmeli Ev’imiz zaten dış görseliyle büyük bir zenginliğe sahip. Düğmeli Ev’in içerisini de Döşemealtı Halısı gibi yöremize ait simge ve objelerle dekore ettik. Düğmeli Ev’imiz yöre muhtarlarından da tam not aldı. EXPO 2021 Hatay’a gelen tüm misafirleri Antalya Bahçesi’ni ve Düğmeli Ev’imizi ziyaret etmeye davet ediyorum” diye konuştu.