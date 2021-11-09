Başkan Böcek: “Cumhuriyetin ve tüm devrimlerinin yılmaz bekçileri olmayı sürdüreceğiz”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün ebediyete intikal edişinin 83. yıldönümü sebebiyle bir mesaj yayımladı. Böcek, mesajında Atatürk’ün izinden yılmadan gideceğini belirterek, “Atatürk’ün çağdaş uygarlık yolunda koyduğu hedefler ışığında, şehrimizi ve ülkemizi aydınlık yarınlara taşıyacağız. Eserlerinin ve fikirlerinin takipçisi olarak Cumhuriyetin ve tüm devrimlerinin yılmaz bekçileri olmayı sürdüreceğiz” dedi.

“Türkiye’nin dünyada hak ettiği yeri almasını sağladı”

Mustafa Kemal Atatürk’ün, Türkiye Cumhuriyeti’nin hak ettiği yeri almasını sağladığını belirten Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Cumhuriyetimizin kurucusu, Büyük Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü aramızdan ayrılışının 83’üncü yılında, milletçe minnet, özlem ve rahmetle anıyor, aziz hatırası önünde saygıyla eğiliyoruz. Yüce Türk Milleti’ne duyduğu güven ve inançla bağımsızlık mücadelesine önderlik eden Gazi Mustafa Kemal Atatürk, tarihe iz bırakmış bir liderdir. Atatürk, yalnızca askeri bir deha değil, tüm dünyanın sevgisini ve saygısını kazanmış bir devlet adamıdır. Çökmekte olan bir imparatorluktan özgür, bağımsız ve modern bir Cumhuriyet kuran Atatürk, çok kısa sürede Türkiye’nin dünyada hak ettiği yeri almasını sağlamıştır" diye konuştu.

“Sonsuza dek yüceltip, yaşatacağız”

Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza dek yaşatacaklarının altını çizen Böcek, "Eserlerinin ve fikirlerinin takipçisi olarak Cumhuriyetin ve tüm devrimlerinin yılmaz bekçileri olmayı sürdüreceğiz. En büyük eserin olan Türkiye Cumhuriyeti’ni sonsuza dek yüceltip, yaşatacağız. Aramızdan ayrılışının 83’üncü yıldönümünde seni her geçen yıl daha da artan bir özlemle anıyoruz. Bu duygu ve düşüncelerle Türkiye Cumhuriyeti’nin kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ü ebediyete uğurlayışımızın 83’üncü yıldönümünde bir kez daha saygı, minnet, özlem ve rahmetle anıyorum" şeklinde konuştu.