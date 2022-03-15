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Başkan Böcek: “Çözüm odaklı çalışıyoruz, halkımıza hesap veriyoruz”

Kumluca’da muhtarlar, STK temsilcileriyle birlikte toplantı yaparak, sorun, öneri ve talepleri dinleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Biz çözüm odaklı çalışıyoruz. Kimsenin siyasi görüşüne bakmadan çalışıyor hizmet üretiyoruz” sözlerine yer verdi.

ANTALYA 15.03.2022, 17:25
Başkan Böcek: “Çözüm odaklı çalışıyoruz, halkımıza hesap veriyoruz”

Kumluca’da muhtarlar, STK temsilcileriyle birlikte toplantı yaparak, sorun, öneri ve talepleri dinleyen Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Biz çözüm odaklı çalışıyoruz. Kimsenin siyasi görüşüne bakmadan çalışıyor hizmet üretiyoruz” sözlerine yer verdi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, güne Kumluca’da başladı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, beraberinde Büyükşehir Belediyesi genel sekreter yardımcıları, danışmanları, daire başkanları, şube müdürleri ile birlikte Kumluca Kent Müzesi’ni ziyaret etti.

“Girişimcilerin yanında olduk”

Başkan Böcek, Türkiye’nin değişik yörelerinden yüzlerce eserin sergilendiği müzeyi gezerek tek tek inceledi. Müzeye hayran kalan Başkan Böcek, daha sonra Büyükşehir Belediyesi Kumluca Atatürk Sanat ve Eğitim Merkezi’ne (ATASEM) geçti. Burada ATASEM kursiyerlerini ziyaret ederek sohbet eden Başkan Böcek, eğitimin önemine değindi. ATASEM’de kadın kursiyerlerin meslek öğrenerek ev ekonomilerine katkıda bulunduklarını belirten Başkan Böcek, “Girişimcilerimizin hep yanında olduk, olmaya da devam edeceğiz” dedi.

“Muhtarlar ve STK temsilcileri ile buluştu “

Başkan Böcek, daha sonra Kumluca Mehmet Akif Ersoy Kültür ve Sanat Kongre Merkezi’nde muhtarlar, STK temsilcileriyle birlikte toplantı yaparak, sorun, öneri ve talepleri dinledi. Toplantıda Kumluca’da geçtiğimiz günlerde yaşanan su kesintisi ile ilgili sıkıntılarını anlatan muhtarlar ilçenin nüfus artışı nedeniyle içme suyunun yetersiz kaldığını söyledi. Başkan Böcek de su kesintisinin ASAT ile ilgili olmadığına dikkat çekerek, “Bu konuda kimseyi suçlamıyoruz, ancak hiç kimsenin ucuz siyaset yapmasını da istemiyoruz. Kumluca giderek gelişiyor, büyüyor. Suyu yetersiz kalıyor. Belli bir oranda artırılması gerekiyor. Biz öncülük etmeye hazırız. Milletvekillerimizle, belediye başkanımızla, meclis üyelerimizle, muhtarlarımızla hatta tüm siyasi parti temsilcilerimizle birlikte gideriz. Vali beyle de görüşebiliriz. Biz çözüm odaklı çalışıyoruz. Kimsenin siyasi görüşüne bakmadan çalışıyor hizmet üretiyoruz. Biz önce halkımıza hesap veriyoruz. Geçmiş dönemde de içme suyu bahçe sulamada kullanılmış. Ancak nüfus artışı göz önüne alınarak yapılması gereken ne varsa yapmaya ve öncü olmaya biz varız” dedi.

Köprü alanını inceledi

Başkan Böcek, muhtarlar ve STK buluşmasının ardından Kumluca Hacıveliler Mahallesi Konakyanı Köprüsü inşaat alanında incelemelerde bulundu. Başkan Böcek, Hacıveliler, Salur, Çayiçi, Yeni Kışla ve Karacaören Mahallerini ilçeye bağlayan yol üzerindeki Hacıveliler Köprüsünün kısa sürede yapılması için gerekli çalışmaları yapacaklarını söyledi.

Sanayi sitesini ziyaret etti

Başkan Böcek’in programı Kumluca Sanayi Sitesi ziyareti ile devam etti. Büyükşehir Belediyesi’nin Kumluca Sanayi Sitesi’nde deforme olan mevcut asfaltı kazıyarak sıcak asfalt döktüğü çalışmaları yerinde inceleyen Başkan Böcek, çalışma kapsamında yaklaşık 2 bin 500 ton asfalt serildiğini ve 16 bin metrekarelik bir imalat yapıldığını açıkladı. Başkan Böcek çalışmaların tamamlanmasının ardından vatandaşın ve esnafın trafik güvenliğinin de sağlandığı bir yola kavuştuğunu ifade ederek, “Biz ne gerekiyorsa yapacağız. Esnafımıza sağlıkla kullanmalarını diliyorum. Bütün esnafımıza hayırlı işler diliyorum. Ekonomik olarak zor bir dönemden geçiyoruz, onların da sıkıntılarını biliyorum. Biz her zaman esnafımızın yanında olmaya devam edeceğiz” dedi.

Plaket verdi

Daha sonra Kumluca Sanayi Sitesi Başkanı Durmus Tomaç da sanayi sitesinin 20 yıldır süre gelen asfalt sorununu sıcak asfalt ile çözdüğü için Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e teşekkür plaketi verdi.

Portakal bahçesine ziyaret

Başkan Böcek’in Kumluca programı kapsamında, daha önce Tarımsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı tarafından faydalı böcek salınımı yapılan Çiftçi Muhammet Arıcan’ın portakal bahçesini ziyaret etti.

Taziye ve ev ziyaretleri yaptı

Başkan Böcek, geçen hafta annesi vefat eden Kumluca Cumhuriyet Mahalle Muhtarı Ramazan Nacakçı’ya da taziye ziyaretinde bulundu. Başkan Böcek daha sonra 8 Mart Dünya Emekçi Kadınlar Gününde muhtar kadınlara verdiği söz üzerine Kumluca’da kadın muhtarların evlerine misafir oldu. Kumluca Ortaköy Mahalle Muhtarı Halime Kaya ve Altınyaka Mahalle Muhtarı Havva Karakuş’u evinde ziyaret eden Başkan Böcek, aileleriyle bir süre sohbet etti.

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