Başkan Böcek, Bayramiç Yağlı Güreşlerine katıldı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Bayramiç Belediyesi tarafından bu yıl ilki düzenlenen yağlı pehlivan güreşlerine katıldı. Güreşler öncesinde Çanakkale Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun ile bir araya gelen Başkan Böcek, “2 Haziran’da kardeş şehir protokolü imzaladığımız Bayramiç Belediyesi’ni bu özel etkinliğinde yalnız bırakmadık. İki belediye arasındaki işbirliğimiz artarak sürecek” dedi.

1. Bayramiç Mehmet Akif Ersoy Yağlı Pehlivan Güreşlerine katılmak üzere Çanakkale’ye giden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, kardeş şehir Bayramiç Belediyesi’ni ziyaret etti. Başkan Böcek Bayramiç Belediye Başkanı Mert Uygun ile görüşerek, iki belediye arasındaki işbirliğini artıracak projeler üzerinde fikir alış verişi yaptı.

Başkan Böcek ve Başkan Uygun, belediyedeki görüşmenin ardından Mehmet Akif Ersoy Evi’ni ziyaret etti. Müze hakkında Bayramiç Belediye Başkanı Uygun’dan bilgi alan Başkan Böcek, Mehmet Akif Ersoy’un Bayramiç nüfusuna kayıtlı olduğunu gösteren belgeleri dikkatle inceledi. Başkan Böcek daha sonra Bayramiç Belediyesi tarafından düzenlenen, 53 başpehlivanın katıldığı 1. Bayramiç Mehmet Akif Ersoy Yağlı Pehlivan Güreşleri’ne katıldı.

“İşbirliğimiz sürecek”

Kardeş şehir protokolü imzalayan Antalya ve Bayramiç Belediyeleri arasında sosyal ve kültürel etkinliklerin yanı sıra ortak projeler üretmek için de çalışma yaptıklarını belirten Başkan Böcek, “Ata sporu güreşe bir kez daha destek vermek üzere Bayramiç’teyiz. Mert kardeşimi ilkini düzenledikleri güreşlerde yalnız bırakmak istemedim. Güreşecek olan pehlivanlarımıza başarılar diliyorum. Antalya ve Bayramiç belediyeleri arasındaki işbirliğimiz artarak sürecek ” dedi.