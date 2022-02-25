Başkan Böcek, Antalyaspor Yüzme Takımı’nı ağırladı

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalyaspor Yüzme Takımı’nın başarılı sporcularını ağırladı.

10 -13 Şubat tarihleri arasında Gebze Olimpik Yüzme Havuzunda gerçekleşen Türkiye Bireysel Açık Su Yüzme Kış Şampiyonası’na katılan ve kazandığı madalyalarla yarışlara damga vuran Antalyaspor Yüzme Takımı, Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’i ziyaret etti. Ziyarete Antalyaspor Yüzme Takımı Baş Antrenörü Turgay Demircioğlu, Antrenör Tuğba Kızıl, Antalyaspor Kulübü Derneği Yönetim Kurulu Üyesi Selin Antalya, başarılı sporcular Türkiye rekortmeni milli yüzücü Emir Batur Albayrak, Türkiye rekortmeni Emre Sarp Zeytinoğlu, Türkiye rekortmeni milli yüzücü Sevim Eylül Süpürgeci, Türkiye şampiyonu milli yüzücü Talha Erdoğan ve Türkiye şampiyonu Boran Atasoy katıldı.

“Sporcularımızla gurur duyuyorum”

Genç yüzücülerin kazandıkları başarılarla gurur duyduğunu ifade eden Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, “Antalya’mıza ve ülkemize başarılar kazandıran genç milli sporcularımızı alkışlıyoruz. Türkiye Yüzme Milli Takımı kadrosuna girmeye hak kazanan sporcularımıza başarılar diliyorum. Çocuklarımız geleceğimizin teminatı, gururumuzdur. Hem eğitim hayatlarına devam eden hem de spor hayatlarına devam ederek başarılara imza atan gençlerimizi tebrik ediyor ve başarılarının devamını diliyorum” diye konuştu.