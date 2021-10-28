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Başkan Böcek: “29 Ekim, Türk Milleti’nin yeniden doğuşunu da simgeliyor”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı yayınladığı mesaj ile kutladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk Milleti’ne armağanı olan Cumhuriyetin 98’inci yıldönümünü kutlamanın, onuru, coşkusu ve heyecanı içerisinde olduğunu belirten Böcek, “Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bu son derece özel ve anlamlı günde, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyor, tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

ANTALYA 28.10.2021, 14:21
Başkan Böcek: “29 Ekim, Türk Milleti’nin yeniden doğuşunu da simgeliyor”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı’nı yayınladığı mesaj ile kutladı. Gazi Mustafa Kemal Atatürk’ün Türk Milleti’ne armağanı olan Cumhuriyetin 98’inci yıldönümünü kutlamanın, onuru, coşkusu ve heyecanı içerisinde olduğunu belirten Böcek, “Cumhuriyet Bayramımız kutlu olsun. Bu son derece özel ve anlamlı günde, Cumhuriyetimizin Kurucusu Gazi Mustafa Kemal Atatürk başta olmak üzere, silah arkadaşlarını rahmet ve minnetle anıyor, tüm şehitlerimize Allah’tan rahmet diliyor, kahraman gazilerimize şükranlarımı sunuyorum” dedi.

“Yeniden doğuş”

Cumhuriyetin zorlu şartlar altında kurulduğunu belirten Muhittin Böcek, “Cumhuriyet çok zor şartlar altında kuruldu. Yıllarca süren savaşlar yüzünden harap olmuş bir ülke, yokluk ve yoksulluk içindeki bir millet yeniden doğuş mücadelesi vererek, bütün imkânsızlıklara rağmen bir hürriyet destanı yazdı. Büyük Atatürk’ün önderliği Türk Milleti’nin cesareti, azmi ve kararlılığı ile kurulan Cumhuriyet ile sadece yönetim şekli değişmedi, her alanda aydınlanma, çağdaşlaşma, büyük bir kalkınma yaşandı. Bu nedenledir ki 29 Ekim 1923 tarihi yalnızca Cumhuriyetin ilanını değil, Türk Milleti’nin yeniden doğuşunu da simgeliyor” diye konuştu.

“Son nefesine kadar ülkenin kalkınması ve gelişmesi için çalıştı”

Atatürk’ün son nefesine kadar ülke için çalıştığını belirten Böcek, “Türk Milleti çalışkandır, Türk Milleti zekidir” diyen Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk, Türkiye Cumhuriyeti’ni çağdaş uygarlık düzeyine çıkarmak amacıyla pek çok alanda yenilikler yaptı. Cumhuriyetin ilanından sonra, yıkılan, harap olan, yok olan köyler yeniden inşa edildi. Okullar, hastaneler yapıldı, fabrikalar kuruldu. Yaşanan dönüşüm sonrası Türkiye yalnızca 15 yılda bambaşka bir ülkeye dönüştü. 10. Yıl Nutkunda “Fakat yaptıklarımızı asla kfi göremeyiz. Çünkü daha çok ve daha büyük işler yapmak mecburiyetinde ve azmindeyiz. Yurdumuzu dünyanın en mamur ve en medenî memleketleri seviyesine çıkaracağız. Milletimizi en geniş refah vasıta ve kaynaklarına sahip kılacağız. Millî kültürümüzü muasır medeniyet seviyesinin üstüne çıkaracağız” diyen Atatürk ise bu yapılanları asla yeterli görmedi ve son nefesine kadar ülkenin kalkınması ve gelişmesi için çalıştı” şeklinde konuştu.

“Değerli Antalyalılar”

Cumhuriyeti yaşatmak adına Antalyalılara seslenen Böcek, “Şimdi bizlere düşen görev Atatürk’ün kurup bizlere emanet ettiği Cumhuriyetimizi O’nun düşünceleriyle birlikte sonsuza kadar yaşatmak ve yükseltmektir. Cumhuriyetimizin kazanılmış değerlerini, ülkemizin laik ve demokratik yapısını, vatanımızın bölünmez bütünlüğünü korumaya ve ileri taşımaya devam edeceğiz. Bu duygu ve düşüncelerle Cumhuriyet Bayramı’mızı bir kez daha kutluyorum. Bayram coşkusunu hep birlikte yaşamak için tüm hemşerilerimizi 29 Ekim Cuma günü saat 17.00’de Konyaaltı Sahili’ndeki Solo Türk gösterisine, ardından saat 19.00’da Konyaaltı Varyant’tan başlayacak olan fener alayına ve 20.30’da Cumhuriyet Meydanı’nda Antalya Büyükşehir Belediyemiz tarafından düzenlenecek olan Kıraç konserine davet ediyorum. Yaşasın Cumhuriyet. Sevgiyle kalın, Cumhuriyetle kalın, Atatürk’le kalın” ifadelerini kullandı.

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