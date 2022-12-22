Başkan Böcek, 2022 Yılı Spor İnsanı Ödülü’ne layık görüldü

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Bakırköy Ata Spor Kulübü tarafından düzenlenen’ Sporun Enleri’ ödül töreninde 2022 Yılı Spor İnsanı Ödülü’ne layık görüldü.

Bakırköy Ata Spor Kulübü’nün düzenlediği ve geleneksel hale gelen ‘Sporun Enleri 2022’ töreninde ödüller sahiplerini buldu. Renaissance Polat İstanbul Holtel’de düzenlenen törende 2022 yılı içinde Türk sporuna katkı sağlayanlar, ulusal ve uluslararası turnuvalarda başarı elde eden sporcular, yöneticiler, antrenörler ve kurumlara ödül verildi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de spora ve özellikle yerelde spora ve sporculara verdiği katkılardan ötürü 2022 Yılı Spor İnsani Ödülü’ne layık görüldü. Başkan Böcek adına ödülü Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Daire Başkanı Türker Ahmet Özay, Jüri Başkanı ve Kulübün Kurucu Başkanı olan Sait Babaoğlu’nun elinden aldı.