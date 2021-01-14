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Başkan Böcek: “2021-2023 yılları arasında alt yapıya 2 milyar 485 milyon liralık yatırım planlıyoruz”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ASAT’ın alt yapı ile ilgili yatırımlarına hız kesmeden devam edeceğini belirterek “2021-2023 yılları arasında toplamda 2 milyar 485 milyon liralık yatırım planlıyoruz. Planlı, kurallı, kimlikli bir kent hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

ANTALYA 14.01.2021, 17:16
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Başkan Böcek: “2021-2023 yılları arasında alt yapıya 2 milyar 485 milyon liralık yatırım planlıyoruz”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, ASAT’ın alt yapı ile ilgili yatırımlarına hız kesmeden devam edeceğini belirterek “2021-2023 yılları arasında toplamda 2 milyar 485 milyon liralık yatırım planlıyoruz. Planlı, kurallı, kimlikli bir kent hedefimiz doğrultusunda çalışmalarımıza devam edeceğiz” dedi.

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Antalya Su ve Atıksu İdaresi (ASAT) bürokratları ile yatırımlar hakkında toplantı gerçekleştirdi.

Toplantıya Büyükşehir Belediyesi Başdanışmanı Cem Oğuz, ASAT Genel Müdürü İbrahim Kurt ve ASAT yöneticileri katıldı. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek’e yapılan sunumda 1 Nisan 2019 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında yapımı tamamlanan ve devam eden yatırımlar ile ilgili bilgi verilirken ayrıca 2021-2023 yıllarında yapılması planlanan yatırımlar anlatıldı.

644 milyon 829 bin 995 TL yatırım

Başkan Muhittin Böcek, ASAT’ın, 1 Nisan 2019 ile 31 Aralık 2020 tarihleri arasında Antalya’ya toplamda 644 milyon 829 bin 995 TL yatırım yaptığını belirterek, “Bugüne kadar yapılan yatırımlar arasında aslan payını içme suyu şebeke ve isale hattı ile içme suyu terfi merkezi yatırımları aldı. Bu alanda toplamda 183 milyon 61 bin 353 TL’lik yatırım gerçekleştirildi” dedi.

İkinci büyük yatırım Atıksu Arıtma’ya

ASAT’ın bu dönemde ikinci büyük kaynağı atıksu arıtma, deniz deşarj hattı ve atıksu terfi merkezi yatırımlarına harcadığını ifade eden Başkan Muhittin Böcek, şu bilgileri verdi: “Bu alanda da ASAT toplam 125 milyon liralık yatırım yaptı. ASAT bu dönemde kanalizasyon şebeke ve kollektör hattı yatırımlarına 101 milyon 209 bin, yağmursuyu yatırımlarına 39 milyon 489 bin, içme suyu depo yenileme ve yeni depo yatırımlarına 11 milyon 921 bin, tarımsal sulama yatırımlarına 14 milyon, enerji GES yatırımlarına 8 milyon 547 bin, mamul mal ve ekipman yatırımlarına 86 milyon 602 bin, asfalt yatırımlarına ise 75 milyon lira harcadı.”

Planlı, kurallı, kimlikli bir kent hedefi doğrultusunda ASAT’ın 2021-2023 yılları arasında da 19 ilçede alt yapı yatırımlarına ara vermeden devam edeceğini belirten Başkan Böcek, “İçme suyu şebeke, isale ve terfi merkezi yatırımları, kanalizasyon şebeke ve kolektör hatları ile yağmur suyu yatırımları, atık su arıtma, atık su terfi ve derin deniz deşarjları yatırımları, Antalya merkez ve tüm ilçelerde depo ve kaptaj yenileme, yeni depo yapımı, mamül mal ve ekipman temin yatırımları, asfalt yatırımları, lojistik merkezleri yapımı yatırımları sürecek. GES, HES, biyoenerji yatırımları, bilişim sistemleri ve sayaçlandırma yatırımları, master plan ve projelendirme yatırımları devam edecek. ASAT’ın 2021-2023 yılları arasında toplam 2 milyar 484 milyon 656 bin liralık yatırım yapmasını planlıyoruz” diye konuştu.
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