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Başkan Bahar: " Üretim ve hizmet sektörü çalışanlarına aşılamada öncelik tanınmalı:

Normale dönüşün sürdürülebilir olması için Antalya gibi turizm bölgelerinde üretim ve hizmet sektörü çalışanlarına aşılamada öncelik verilmesi gerektiğini belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, aşılamanın Mart ayı sonuna kadar tamamlanması halinde salgının önlenmesinde, normalleşme sürecinin hızlanmasında ve ekonomik kalkınmanın ivmelenmesinde önemli mesafeler kat edileceğini söyledi.

ANTALYA 25.02.2021, 11:39
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Başkan Bahar: " Üretim ve hizmet sektörü çalışanlarına aşılamada öncelik tanınmalı:

Normale dönüşün sürdürülebilir olması için Antalya gibi turizm bölgelerinde üretim ve hizmet sektörü çalışanlarına aşılamada öncelik verilmesi gerektiğini belirten Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, aşılamanın Mart ayı sonuna kadar tamamlanması halinde salgının önlenmesinde, normalleşme sürecinin hızlanmasında ve ekonomik kalkınmanın ivmelenmesinde önemli mesafeler kat edileceğini söyledi.

Mart ayı itibariyle başlayacak normalleşme sürecinin özellikle turizm bölgelerinde sürdürülebilir olması için üretim ve hizmet sektörü çalışanlarına aşılamada öncelik tanınması gerektiğini belirten Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, “Üretim ve hizmet sektörleri yüz binlerle ifade edilen sayıda kişiye istihdam sağlamaktadır. Turizm tesislerinde, sanayi kuruluşlarında kalabalık insan grupları işin doğası gereği bir arada bulunmak ve birbirleri ile etkileşimde bulunarak çalışmak durumundadırlar, dolayısıyla da bulaşıya açıktırlar. Bu iki sektör çalışanlarına aşılamada öncelik tanınması ve özellikle Antalya gibi turizm bölgelerinde aşılamanın Mart ayı sonuna kadar tamamlanması salgının önlenmesine, normalleşme sürecinin hızlanmasına ve ekonomik kalkınmanın ivmelenmesine çok önemli katkılar sağlayacaktır” dedi.

Yeni bir başarı hikayesi

Hizmet sektörü ile üretim sektörünün birbirinden ayrılmaz bir bütün olduğuna dikkat çeken Başkan Bahar, “Antalya ekonomisinin temelini bu iki sektör oluşturmaktadır. Ayrıca Antalya’daki hemen her hanede bu sektörlerde çalışan, bu sektörler ile temaslı en az bir kişi bulunmaktadır. Aşılamada üretim ve hizmet sektörü çalışanlarına öncelik tanınması pozitif vaka sayılarında ciddi düşüşler yaşanmasına, dolayısıyla da sorunsuz bir turizm sezonu geçirilmesine neden olacaktır. Sektör çalışanları Mart ayı sonuna kadar aşılanır ve bu durum uluslararası arenada kapsamlı bir tanıtım atağı ile birleştirilirse, turizmde ve üretimde hedeflenen rakamların çok üstünde performans sergilenebilir, Antalya 2021 yılında yeni bir başarı hikayesine imza atabilir” ifadelerini kullandı.

Tüm çalışanlara aşı daveti

Sektör çalışanlarından aşılamaya pozitif bir yaklaşım sergilemelerini de talep eden Başkan Bahar, “Aşı olma kararı pandemi gibi olağanüstü durumlarda bireysel bir karar ve eylem olmanın yanı sıra, toplum sağlığı ve düzeni için bir gerekliliktir. Bu süreçte yapılacak aşılama kişiyi korumak için değil ailenizi, sevdiklerimizi, toplumu, ülkemizi, ekonomimizi, yani geleceğimizi güvence altına almak için yapılacaktır. Aşılanmak yerine hastalığı geçirmeyi seçmenin, geri dönüşü olmayan, çok ağır bedelleri olabilir. Dolayısıyla tek çare aşıdır, bilimdir” şeklinde konuştu.
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