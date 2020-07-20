banner397

banner363

banner380

banner381

banner396

banner388

banner403

banner389

banner404

Son Dakika
Kurbanlık fiyatları açıklandı…
Kurbanlık fiyatları açıklandı…
Dolar ve Euro bugün ne kadar?
Dolar ve Euro bugün ne kadar?
Ateş nasıl ölçülür? Ateş ölçer nasıl kullanılır?
Ateş nasıl ölçülür? Ateş ölçer nasıl kullanılır?
LGS tercihleri ne zaman başlıyor? LGS tercihleri nasıl yapılır?
LGS tercihleri ne zaman başlıyor? LGS tercihleri nasıl yapılır?

Başkan Bahar: “KÇÖ 2021 yılı Mart ayına kadar uzatılsın”

ANTALYA OSB BAŞKANI ALİ BAHAR, KISA ÇALIŞMA ÖDENEĞİNİN TURİZM BÖLGESİNDE FAALİYET GÖSTEREN FİRMALAR İÇİN 2021 YILI MART AYINA KADAR UZATILMASINI TALEP ETTİ.

ANTALYA 20.07.2020, 10:54
9
Başkan Bahar: “KÇÖ 2021 yılı Mart ayına kadar uzatılsın”

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, kısa çalışma ödeneğinin turizm bölgesinde faaliyet gösteren firmalar için 2021 yılı Mart ayına kadar uzatılmasını talep etti.

Kısıtlamaların kaldırılmasının ardından turizm sektörünün seyahat kısıtlamaları nedeniyle halen yerinde saydığını, bu nedenle de hem turizm hem de turizm tedarikçisi firmalardaki hasarın her geçen gün artığına dikkat çeken Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Antalya gibi ekonomisi turizme endeksli olan bölgelerde faaliyet gösteren şirketlere sağlanan desteklerin 2021 yılına kadar uzatılması gerektiğini söyledi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığına söz konusu şirketlere verilecek destekler ile ilgili öneride bulunan Başkan Bahar, “Avrupa ve Rusya’daki hareketsizlik yüksek sezon olarak değerlendirdiğimiz Temmuz ayında da devam etmektedir. Ağustos ayı itibariyle turist sayısında önemli bir artış olacağı ifade edilse de bütün bir yılın kayıplarının 1-2 ayda telafi edilmesi imkansızdır. Dolayısıyla hem turizm hem de turizm tedarikçisi firmalarımızın 2020 yılını kayıpsız atlatabilmesi, mevcut şartlar altında pek mümkün gözükmemektedir. Devletimizden turizm bölgesindeki şirketlere terzi hassasiyetinde çözümler geliştirmesini talep ediyoruz” dedi.

Süre Mart 2021’e kadar uzatılsın

Pandemi nedeniyle yüzde 50 ve daha fazla ciro kaybına uğrayan firmaların, beyanlarını kanıtlamaları koşulu ile Kısa Çalışma Ödeneğinden 2021 yılı Mart ayına kadar faydalanabilmelerini talep eden Başkan Bahar, “TBMM’ye 14 Temmuz’da sunulan “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” ile Sayın Cumhurbaşkanımıza kısa çalışma başvurusunu 31 Aralık 2020 tarihine kadar sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatma yetkisi tanınmıştır. Cumhurbaşkanımızdan bu yetkisini öncelikle turizm ve turizm tedarikçisi sektörler için kullanmasını talep ediyoruz. Sürenin yılsonuna kadar uzatılması firmalarımızın kayıplarını azaltacak fakat telafi için yeterli olmayacaktır. Pandemi nedeniyle yüzde 50 ve daha fazla ciro kaybına uğrayan firmaların, beyanlarını belgelemeleri şartıyla kısa çalışma ödeneğinden 2021 yılı Mart ayına kadar yararlanabilmelerini talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

Bahar ayrıca, 6 ay ödemesiz 3 yıl vadeli Kredi Garanti Fonu destekli işletme kredilerinin geri ödemelerinin Ekim ayı itibariyle başlayacağını, ancak turizm bölgesi firmalarının buna hazır olmadığını söyledi. Geri ödemelerin Ekim ayından önce alınacak bir karar ile ötelenmesi gerektiğine vurgu yapan Bahar, “Kredilerin Ekim ayından önce 1 yıl ödemesiz 5 yıl vadeli hale getirilmesinin önemle altını çiziyoruz” ifadelerini kullandı.

Yorumlar (0)
banner378
27°
parçalı az bulutlu
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Başakşehir 33 69
2. Trabzonspor 33 62
3. Sivasspor 33 60
4. Beşiktaş 33 59
5. Galatasaray 33 55
6. Alanyaspor 33 54
7. Fenerbahçe 33 50
8. Antalyaspor 33 44
9. Gaziantep FK 33 43
10. Kasımpaşa 33 40
11. Göztepe 33 39
12. Gençlerbirliği 33 36
13. Konyaspor 33 36
14. Denizlispor 33 35
15. Çaykur Rizespor 33 35
16. Malatyaspor 33 32
17. Kayserispor 33 32
18. Ankaragücü 33 29
Takımlar O P
1. Hatayspor 34 66
2. Erzurum BB 34 62
3. Adana Demirspor 34 61
4. Akhisar Bld.Spor 34 57
5. Fatih Karagümrük 34 56
6. Bursaspor 34 56
7. Altay 34 54
8. Keçiörengücü 34 50
9. Menemen Belediyespor 34 44
10. Giresunspor 34 44
11. Ümraniye 34 44
12. İstanbulspor 34 40
13. Balıkesirspor 34 38
14. Altınordu 34 37
15. Boluspor 34 33
16. Osmanlıspor 34 30
17. Adanaspor 34 21
18. Eskişehirspor 34 12
Takımlar O P
1. Liverpool 36 93
2. Man City 36 75
3. Chelsea 36 63
4. Leicester City 37 62
5. M. United 36 62
6. Tottenham 37 58
7. Wolverhampton 36 56
8. Sheffield United 36 54
9. Burnley 37 54
10. Arsenal 36 53
11. Southampton 37 49
12. Everton 36 46
13. Newcastle 36 43
14. Crystal Palace 36 42
15. West Ham 36 37
16. Brighton 36 37
17. Watford 36 34
18. Aston Villa 36 31
19. Bournemouth 37 31
20. Norwich City 37 21
Takımlar O P
1. Real Madrid 38 87
2. Barcelona 38 82
3. Atletico Madrid 38 70
4. Sevilla 38 70
5. Villarreal 38 60
6. Real Sociedad 38 56
7. Granada 38 56
8. Getafe 38 54
9. Valencia 38 53
10. Osasuna 38 52
11. Athletic Bilbao 38 51
12. Levante 38 49
13. Real Valladolid 38 42
14. Eibar 38 42
15. Real Betis 38 41
16. Deportivo Alaves 38 39
17. Celta de Vigo 38 37
18. Leganés 38 36
19. Mallorca 38 33
20. Espanyol 38 25
Namaz Vakti 20 Temmuz 2020
İmsak 03:51
Güneş 05:42
Öğle 13:15
İkindi 17:13
Akşam 20:39
Yatsı 22:22