Başkan Bahar: “KÇÖ 2021 yılı Mart ayına kadar uzatılsın”

Antalya OSB Başkanı Ali Bahar, kısa çalışma ödeneğinin turizm bölgesinde faaliyet gösteren firmalar için 2021 yılı Mart ayına kadar uzatılmasını talep etti.

Kısıtlamaların kaldırılmasının ardından turizm sektörünün seyahat kısıtlamaları nedeniyle halen yerinde saydığını, bu nedenle de hem turizm hem de turizm tedarikçisi firmalardaki hasarın her geçen gün artığına dikkat çeken Antalya Organize Sanayi Bölgesi Yönetim Kurulu Başkanı Ali Bahar, Antalya gibi ekonomisi turizme endeksli olan bölgelerde faaliyet gösteren şirketlere sağlanan desteklerin 2021 yılına kadar uzatılması gerektiğini söyledi. Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı ile Hazine ve Maliye Bakanlığına söz konusu şirketlere verilecek destekler ile ilgili öneride bulunan Başkan Bahar, “Avrupa ve Rusya’daki hareketsizlik yüksek sezon olarak değerlendirdiğimiz Temmuz ayında da devam etmektedir. Ağustos ayı itibariyle turist sayısında önemli bir artış olacağı ifade edilse de bütün bir yılın kayıplarının 1-2 ayda telafi edilmesi imkansızdır. Dolayısıyla hem turizm hem de turizm tedarikçisi firmalarımızın 2020 yılını kayıpsız atlatabilmesi, mevcut şartlar altında pek mümkün gözükmemektedir. Devletimizden turizm bölgesindeki şirketlere terzi hassasiyetinde çözümler geliştirmesini talep ediyoruz” dedi.

Süre Mart 2021’e kadar uzatılsın

Pandemi nedeniyle yüzde 50 ve daha fazla ciro kaybına uğrayan firmaların, beyanlarını kanıtlamaları koşulu ile Kısa Çalışma Ödeneğinden 2021 yılı Mart ayına kadar faydalanabilmelerini talep eden Başkan Bahar, “TBMM’ye 14 Temmuz’da sunulan “İşsizlik Sigortası Kanunu ile Bazı Kanunlarda Değişiklik Yapılması Hakkında Kanun Teklifi” ile Sayın Cumhurbaşkanımıza kısa çalışma başvurusunu 31 Aralık 2020 tarihine kadar sektörel olarak ayrı ayrı veya bir bütün olarak uzatma yetkisi tanınmıştır. Cumhurbaşkanımızdan bu yetkisini öncelikle turizm ve turizm tedarikçisi sektörler için kullanmasını talep ediyoruz. Sürenin yılsonuna kadar uzatılması firmalarımızın kayıplarını azaltacak fakat telafi için yeterli olmayacaktır. Pandemi nedeniyle yüzde 50 ve daha fazla ciro kaybına uğrayan firmaların, beyanlarını belgelemeleri şartıyla kısa çalışma ödeneğinden 2021 yılı Mart ayına kadar yararlanabilmelerini talep ediyoruz” şeklinde konuştu.

Bahar ayrıca, 6 ay ödemesiz 3 yıl vadeli Kredi Garanti Fonu destekli işletme kredilerinin geri ödemelerinin Ekim ayı itibariyle başlayacağını, ancak turizm bölgesi firmalarının buna hazır olmadığını söyledi. Geri ödemelerin Ekim ayından önce alınacak bir karar ile ötelenmesi gerektiğine vurgu yapan Bahar, “Kredilerin Ekim ayından önce 1 yıl ödemesiz 5 yıl vadeli hale getirilmesinin önemle altını çiziyoruz” ifadelerini kullandı.