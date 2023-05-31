Başkan Ali Çandır, TOBB yönetiminde
ANTALYA TİCARET BORSASI (ATB) YÖNETİM KURULU BAŞKANI ALİ ÇANDIR, TÜRKİYE ODALAR VE BORSALAR BİRLİĞİ’NİN 79’UNCU GENEL KURULU’NDA YENİDEN BAŞKANLIĞA SEÇİLEN RİFAT HİSARCIKLIOĞLU’NUN YÖNETİMİNDE YER ALDI.
ANTALYA 31.05.2023, 16:48
Antalya Ticaret Borsası (ATB) Yönetim Kurulu Başkanı Ali Çandır, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği’nin 79’uncu Genel Kurulu’nda yeniden başkanlığa seçilen Rifat Hisarcıklıoğlu’nun yönetiminde yer aldı.
Antalya Ticaret Borsası Yönetim Kurulu Başkanlığı’nı 3 dönemdir yürüten Ali Çandır, Türkiye Odalar ve Borsalar Birliği Yönetimine seçildi. TOBB’un 79’uncu Genel Kurulu’nda güven tazeleyerek TOBB Başkanlığına yeniden seçilen Rifat Hisarcıklıoğlu’nun oluşturduğu yönetim kurulunda yer alan Çandır, önceki dönemlerde TOBB Ticaret Borsaları Konsey Üyesi ve TOBB Genel İdare Kurulu üyesi olarak da görev yapmıştı.