Baristalar sertifikalarını aldı

Antalya’da, Muratpaşa Belediyesi’nin açtığı ücretsiz barista kursunu başarıyla tamamlayan kursiyerler sertifikalarını aldı.

Baristalık, son yıllarda hızla gelişen kahve sektörüyle birlikte başta gençler ya da kendi kafesini açmak isteyen girişimci, girişimci adayları arasında popüler olmaya başladı. Sadece kahvenin hazırlanması değil aynı zamanda sunumunu da içeren bu yeni mesleği öğrenmek isteyenler için Muratpaşa Belediyesi ücretsiz barista kursu açtı.

Dünyaca ünlü kahve markası Schiller’le birlikte gerçekleştiren kurs, 1 hata boyunca 40 saatlik teorik ve uygulamalı derslerden oluştu. Dersler, Abdullah Sevimçok Sivil Toplum ve İnovasyon Merkezleriyle Schiller Akademi’de verildi. Eğitimler, hafta içi her gün saat 09.00’dan 16.00’ya 20’şer kişilik gruplar halinde gerçekleşti. İlk grup derslerinin 24 Ocak’ta başladığı kursu başarıyla tamamlayan 78 kursiyer, Muratpaşa Belediyesi Kültür Salonu’nda düzenlenen törenle sertifikalarını aldı.