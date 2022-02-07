Antalya’da, kendi kafesini açmak isteyen girişimcilere ya da kahve konusunda daha bilinçli hale gelmek isteyenlerin büyük ilgi gösterdiği Muratpaşa Belediyesi’nin ücretsiz barista kursu ilk mezunlarını verdi.

Baristalık, son yıllarda hızla gelişen kahve sektörüyle birlikte başta gençler ya da kendi kafesini açmak isteyen girişimci, girişimci adayları arasında popüler olmaya başladı. Sadece kahvenin hazırlanması değil aynı zamanda sunumunu da içeren bu yeni mesleği öğrenmek isteyenler Antalya’da Muratpaşa Belediyesi’nin ücretsiz barista kursuna büyük ilgi gösterdi.

Schiller’le birlikte gerçekleştirilen kursta ilk hafta eğitimi tamamlandı. Kahve severler, hafta boyunca, saat 09.00’dan 16.00’ya, 40 saatlik teorik ve uygulamalı derslere katıldı. Kursun son gününde gerçekleştirilen sınavı başarıyla geçenler ise barista sertifikası almaya hak kazandı.

Eğitmen Cem Olgun, kurstaki en büyük amaçlarının kahve konusunda bilinçli bir tüketici grubu oluşturmak olduğunu söyledi. “Aynı zamanda bu meslekte ilerlemek isteyen çalışma arkadaşlarımıza referans olmak istiyoruz” diyen Olgun, eğitimlerin sonunda kursiyerlerin dünya kahvelerini tanıdığını, iyi kahvenin nasıl hazırlanıp servis edileceğini uygulamalı derslerde öğrendiğini söyledi.

Kursiyerlerden Esma Özdal, bir hafta süren eğitimlerin ardından artık kahve konusunda daha bilinçli hale geldiğini belirtti. Ceren Bozdemir ise Muratpaşa Belediyesi’nin ücretsiz olarak gerçekleştirdiği bu kursun iki anlamda çok yararlı olduğunu aktardı. Bozdemir, “Hem kafe açmak ya da böyle bir işe girmek isteyenler için hem de kahve tercihinde daha bilinçli olmak için bu eğitim yararlı oldu” dedi. Günhan Ogan ise sadece Türk kahvesinde ibaret bildikleri bir sektörü, bu kurs sayesinde tüm yönleriyle öğrendiklerini söyledi.