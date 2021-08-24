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Barbaros Aile Çay Bahçesi’nde yenileme çalışmaları

Konyaaltı Caddesi üzerindeki Barbaros Aile Çay Bahçesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sosyal tesis olarak hizmet vermeye başlayacak. Büyükşehir Belediyesi Şirketi EKDAĞ A.Ş. tarafından işletilecek çay bahçesinde yenileme ve düzenleme çalışmaları yapılıyor.

ANTALYA 24.08.2021, 13:00
Barbaros Aile Çay Bahçesi’nde yenileme çalışmaları

Konyaaltı Caddesi üzerindeki Barbaros Aile Çay Bahçesi, Antalya Büyükşehir Belediyesi bünyesinde sosyal tesis olarak hizmet vermeye başlayacak. Büyükşehir Belediyesi Şirketi EKDAĞ A.Ş. tarafından işletilecek çay bahçesinde yenileme ve düzenleme çalışmaları yapılıyor.

Barbaros Aile Çay Bahçesi Antalya Büyükşehir Belediyesi tarafından yenileniyor. Deniz ve çay kokusunun buluştuğu yerlerden biri olan çay bahçesi, hizmet kalitesini artırmak üzere daha şık ve konforlu hale getiriliyor. Yenileme çalışmaları hızla devam eden Barbaros Aile Çay Bahçesi, yenilenen yüzüyle sosyal tesis olarak Antalyalılara hizmet verecek.

Barbaros Aile Çay Bahçesi, Düden Balık Evi ve Atatürk Parkı Sosyal Tesisleri’nde sunduğu hizmet ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Şirketi EKDAĞ A.Ş. tarafından işletilecek.

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