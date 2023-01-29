Balon Park sömestirde doldu taştı

Alanya’da 7 bin metrekare alan üzerine kurulan ve içerisinde şişme kaydırak, hayal dünyası, dev lunapark ve olimpik üçlü trambolin gibi oyun grupları bulunan Balon Park, sömestir tatilinde büyük ilgi görüyor

Çocukların büyük ilgi gösterdiği Hacet Mahallesi Atatürk İlköğretim Okulu kuzeyindeki dev Balon Park, sömestir tatilinde çocukların eğlenmek için ilk tercihi oluyor. Günde 8 saat çalışan ve her seferinde yalnızca 40 çocuğa hizmet veren Alanya Belediyesi Balon Parkı, sömestir tatilinde çocukların ilgi odağı oldu.

Sömestir tatilinin keyifli durağı

Yenilenen yüzüyle çok daha fazla geniş imkanlara kavuşan parktan son derece memnun olduklarını belirten vatandaşlar, çocukları için böyle bir imkanı sunan Alanya Belediyesine ve Alanya Belediye Başkanı Adem Murat Yücel?e teşekkür ettiler. Veliler, Balon Park?ın hem güvenlik hem de eğlence anlamında standartların üzerinde olduğunu belirttiler. Çocuklar da son derece eğlenceli buldukları parkta vakit geçirmekten keyif aldıklarını söylediler.

Günde yalnızca 8 saat çalışıyor

Yoğun ilgiden dolayı gün içerisinde seanslar halinde hizmet veren park, bir günde 8 saat çalışıyor. Bir seferde 40 çocuğun eğlenebileceği park, 2 ila 10 yaş arası çocuklara hizmet veriyor. Parktan faydalanmak isteyen çocukların yanında güvenlik açısından aileleri ya da bir yakınlarının da bulunması, kimliklerinin yanında olması isteniyor.