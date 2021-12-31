Balkanlardan Akdeniz’e resim sergisi

Antalya’da, 38 ressamın 95 çalışmasının yer aldığı Balkanlardan Akdeniz’e Sanat Işığı isimli sergi, Muratpaşa Belediyesi Türkan Şoray Kültür Merkezi’nde açıldı. Serginin açılışında Belediye Başkanı Ümit Uysal ve Muratpaşa Kaymakamı Orhan Burhan yer aldı.

Kuratör ve proje koordinatörlüğünü Suzan Uğurluçam’ın yaptığı Balkanlardan Akdeniz’e Sanat Işığı isimli sergi, Hırvatistan’dan Kuveyt’e 15 ülkeden 38 ressamın çalışmalarını bir araya getiriyor. 95 eserin yer aldığı sergide Antalya ve Kaleiçi’nin anlatan deneysel çalışmalar da yer alıyor.

Piyano ve keman dinletisiyle başlayan serginin açılışında Uğurluçam, serginin 24 yılda oluştuğunu belirterek “Çok gurur duyuyorum ki sanatseverler bizi yalnız bırakmadı” dedi. Kaymakam Burhan ise Uğurluçam’ın kendisi gibi birçok insanın sanatsal çalışmalarıyla Antalya’nın tanıtıma vesile olduğu belirtti.

Başkan Uysal da sergiye ev sahipliği yapan Türkan Şoray Kültür Merkezi’nin mekansal bir markalaşma girişimi olduğunu söyledi. Kültür merkezinde Antalya’nın kimliğine ve yapısına uygun sergilerin açılabildiğini dile getiren Başkan Uysal, böyle bir sergiye ev sahipliği yapmaktan mutluluk duyduklarını dile getirdi. Serginin açılışı Antalya’nın kültür sanat dünyasının önemli isimleri bir araya getirirken konuşmaların ardından Kaymakam Burhan ve Başkan Uysal sergiyi beraber gezdi.

Türkan Şoray Kültür Merkezi’ndeki sergi 30 Ocak’a kadar ücretsiz gezilebilecek.