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Balıkçı ağına takılan yavru köpek balığı kurtarılarak denize bırakıldı

Antalya’da bir balıkçının ağına takılan yavru köpek balığı, balıkçıyı şoke etti. Balıkçı, ağlardan kurtardığı yavru köpek balığını tekrar denize bıraktı.

ANTALYA 29.08.2021, 13:19
Balıkçı ağına takılan yavru köpek balığı kurtarılarak denize bırakıldı

Antalya’da bir balıkçının ağına takılan yavru köpek balığı, balıkçıyı şoke etti. Balıkçı, ağlardan kurtardığı yavru köpek balığını tekrar denize bıraktı.

Antalya’nın Serik ilçesi Boğazkent sahilinde balık tutmak için denize açılan amatör balıkçı Ümit Bucaklıoğlu’nun ağına yavru köpek balığı takıldı. Köpek balığını görünce şoke olan balıkçı, ağlardan kurtardığı yavru balığı yeniden denize bıraktı. Yavru köpekbalığı tekrar mavi sularla buluşup, gözlerden kayboldu.

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