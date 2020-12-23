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Balbey Kentsel Yenileme Projesi 2021 yılında başlayacak

Balbey Mahallesi’nde uygulanacak Kentsel Yenileme Projesi ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Proje Balbey’deki hak sahipleri ile ortak akılla şekillendiriliyor. Balbey Mahallesi’nde uygulanacak kentsel yenileme projesiyle ilgili Büyükşehir Belediyesi tarafından bir kez daha gelinen sürecin ele alındığı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

ANTALYA 23.12.2020, 11:05
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Balbey Kentsel Yenileme Projesi 2021 yılında başlayacak

Balbey Mahallesi’nde uygulanacak Kentsel Yenileme Projesi ile ilgili çalışmalar tüm hızıyla sürüyor. Proje Balbey’deki hak sahipleri ile ortak akılla şekillendiriliyor. Balbey Mahallesi’nde uygulanacak kentsel yenileme projesiyle ilgili Büyükşehir Belediyesi tarafından bir kez daha gelinen sürecin ele alındığı bilgilendirme toplantısı düzenlendi.

Kentin en önemli tarihi değerlerinden Balbey Mahallesi’nde uygulanacak kentsel yenileme projesiyle ilgili düzenlenen toplantıda, projeyle ilgili süreç anlatılarak, paydaşların görüş ve talepleri alındı. Toplantıya Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, Başkan Başdanışmanı Cem Oğuz, Başkan Danışmanı Alper Gökçay, ANTEPE Genel Müdürü İsmail Erdoğmuş, İnşaat Mühendisleri Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, Mimarlar Odası, Şehir Plancıları Odası Başkanları ve yönetim kurulu üyeleri ile Kent Konseyi temsilcisi, Bal-Der üyeleri ve Balbey Mahalle Muhtarı Abdullah Uyaroğlu katıldı.

Modern yaşama kavuşacak

Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Cansel Tuncer, planlı, kurallı, kimlik bir kent hedefiyle yola çıkan Başkan Muhittin Böcek’in Balbey sakinlerine sözü olduğunu ve bu sözü yerine getireceklerini söyledi. Tuncer, “Büyükşehir Belediyesi 1.5 yıllık süreç içinde Balbey Mahallesi Kentsel Yenileme Projesi’nde çalışmalarını aralıksız sürdürdü. Hak sahipleriyle, dernek ve oda başkanlarıyla görüşmelerimiz oldu. Bu toplantımızda da bugüne kadar gelinen süreçte projede yapmış olduğumuz değişiklikler ve projenin hangi aşamada olduğuna dair bir bilgilendirme toplantısı gerçekleştirdik. En kısa zamanda yol almak istiyoruz. Hak sahiplerini üzmeden onların talepleri doğrultusunda Balbey’de, güvenlik sorununu çözmüş olarak, hak sahiplerinin modern bir yaşam sürmesine imkan verecek şekilde projeyi hayata geçireceğiz” diye konuştu.

Toplantıda Başkan Danışmanı Şehir Plancısı Alper Gökçay da bir sunum gerçekleştirerek hazırlanan kentsel dönüşüm projesiyle ilgili bilgi verdi. Konusunda ihtisaslı ve donanımlı bir ekibe sahip olan Antalya Büyükşehir Belediyesi’nin şirketi ANTEPE İnşaat A.Ş. tarafından yönetilen proje kapsamında 2019 yılından bu yana yapılan çalışmalar anlatıldı. Gökçay, “Balbey halkı her aşamada muhatap olarak Büyükşehir Belediyesi’ni bulacak. Burada yapılacak her türlü uygulama Balbey mülk sahipleri ve Büyükşehir Belediyesi arasında olacak” dedi.

Balbey Mahallesi’nde uygulanacak Kentsel Yenileme Projesi kapsamında Ekim 2019-Aralık 2019 tarihlerini kapsayan süreçte Şehir Plancıları Odası, Mimarlar Odası, Harita ve Kadastro Mühendisleri Odası, ANTEPE İnş. ve Tur. A.Ş. ve Antalya Kent Konseyi’nin katılımlarıyla ‘Balbey Taslak Plan Çalışmaları’ konulu toplantılar yapıldı. Durum değerlendirmesi yapılarak proje üzerine odaların görüşleri alındı. Aralık 2019’da BALDER Derneği ile Büyükşehir Belediyesi yetkilileri bir araya gelerek Balbey Mahallesi malikleri adına fikir ve önerileri dinledi. Derneğin dile getirdiği problemlerin çözümleri ve projeye yansıtılması yönünde fikir alışverişi yapıldı. Yine Aralık 2019’da Balbey Halk Buluşması gerçekleştirildi. Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek toplantıya başkanlık ederek paydaşların sorunlarını bizzat dinledi.

Analizler yapıldı

2020 yılında ise pandemi sürecine rağmen Balbey ile ilgili çalışmalar hız kesmeden devam edildi. Projenin uygulanabilmesi ve hayata geçirilebilmesi için detaylı analiz ve irdelemeler yapıldı. Projede aksayan kısımlar masaya yatırıldı. Proje her yönü ile tekrar ele alınarak revize edilen 1. etap alanındaki tüm paydaşlar ile görüşüldü. Projeye rıza göstermeyen ve imzadan imtina eden paydaşlar öncelikli olmak üzere tüm mülk sahipleri ile tekrar görüşüldü. İmar planına açılan davalar ile ortaya çıkan plan iptali sonrasında mahkeme kararının yerine getirilmesine yönelik düzenlemeler hayata geçirildi. Tüm bunların sonucunda maliklerin tamamına yönelik bir mutabakat ile ilgili olumlu bir noktaya gelindi.

1.Etap Proje Alanı Balbey’in SİT alanı ile bütünleşiyor

1.Etap Proje Alanı’nın devamı niteliğindeki sit alanı dahilindeki kısım için başlatılan Kentsel Tasarım Çalışmalarında ve 2013 yılında onaylanan İmar Planları esas alınarak yapılan düzenlemelerde de yine sona gelindi. Bu kapsamda halkın tepki, şikayet ve istekleri doğrultusunda daha önce Balbey kuzeyi (Kent Mezarlığına komşu olan kısım) çok katlı ve yoğun yapılaşma yönündeki tasarım ve projeler iptal edildi. Sit alanı içerisinde korunacak kültürel değerleri hassasiyetle dikkate alan, kalan kısımda yapılaşmayı düzenleyen bir yaklaşım benimsendi. Projede mahkeme kararına göre revizyon çalışmaları yapıldı.

İletişim ofisi açılacak

Antalya Büyükşehir Belediyesi 2021 yılında projenin uygulanmasına başlamayı hedefliyor. Çalışmalarda Balbey bir bütün halinde ele alınıyor. Sit alanı içerisinde de Kentsel Tasarım çalışmaları devam ediyor. Sona gelinen çalışmalar şeffaf, paylaşımcı ve katılımcı bir yaklaşımla sürdürülüyor. İnönü parkı içerisinde şu an tefrişi yapılmakta olan “Balbey İletişim Ofisi” yılbaşı sonrası hizmete açılacak ve Balbey Projesi ile ilgili isteyen herkes buradan bilgi alarak, her türlü istek ve önerilerini Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne ulaştırabilecek.
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