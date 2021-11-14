BAİB’den doğaltaş sektörü için Afrika’ya ticari heyet

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB), 22-27 Şubat 2022 tarihlerinde Güney Afrika Cumhuriyeti’nin Johannesburg kentine doğaltaş sektörünü kapsayan sektörel ticari gezi düzenliyor. BAİB Yönetim Kurulu Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, Güney Afrika’da potansiyeli yerinde tespit edip, ihracatçı firmalarımızı ülkenin ithalatçıları ile bir araya getirip, bölge ihracatını artırmayı hedeflediklerini söyledi.

“Birliğimiz Güney Afrika’ya gidecek olan firmalarımıza ciddi destekler sunuyor”

BAİB Başkanı Çavuşoğlu, “Güney Afrika, Ticaret Bakanlığımızca hedef ülke olarak belirlenmişti. Biz de bu çerçevede Bakanlığımızın onayını alarak, Güney Afrika’ya sektörel ticaret heyeti düzenlemeyi planlıyoruz. Amacımız Bölgemizin doğaltaş ihracatını ve Güney Afrika Cumhuriyeti’nde etkinliğimizi artırmak ve ihracat gerçekleştirdiğimiz ülkeleri daha geniş yelpazeye yapmaktır. Hem Bakanlığımız hem de Birliğimiz Güney Afrika’ya gidecek olan firmalarımıza ciddi destekler sunuyor. Firmalarımızı heyete katılmaya ve bu desteklerden faydalanmaya davet ediyoruz” diye konuştu.

“Firmalarımızı sektörel ticaret heyetimize katılmaya davet ediyorum”

Sektörel ticaret heyetlerinin bireysel girişimlere göre daha etkili olduğunu da ifade eden BAİB Başkanı Çavuşoğlu, “Görüşeceğimiz firmaları, gerçekleştireceğimiz iş görüşmelerini Büyükelçiliğimizin, Konsolosluğumuzun ve Ticaret Ataşeliğimizin Birliğimize aktaracağı bilgiler doğrultusunda gerçekleştiriyoruz. Firmalarımızı sektörel ticaret heyetimize katılmaya davet ediyorum. Heyete katılmak isteyen firmalarımızın başvurularını 19 Kasım 2021 tarihine kadar yapmaya çağırıyorum” dedi. BAİB, Güney Afrika’nın yanı sıra ilerleyen süreçte Mısır ve İngiltere’ye de doğaltaş sektörü için sektörel ticaret heyeti düzenlemeyi planlıyor.