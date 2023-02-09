BAİB’den deprem bölgesine destek

Batı Akdeniz İhracatçılar Birliği (BAİB) organizasyonu ile hem birlik hem de üyelerin destekleriyle temin edilen yardım malzemeleri deprem bölgesine ulaştırılmaya başladı. BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, afet bölgesinden gelen talepler doğrultusunda malzeme desteğinin süreceğini belirterek, ayrıca afet bölgesine iş makinesi, operatör ve lojistik desteği sunduklarını kaydetti.

BAİB Başkanı Ümit Mirza Çavuşoğlu, “5 tır su deprem bölgesine ulaştı. İlaveten su yüklü 3 tır daha gönderildi. 2 tır battaniye Uşak’tan temin edildi ve deprem bölgesine yönlendirildi. Tıbbi malzeme, seyyar WC, power bank yüklü bir tır daha yola çıktı. Gıda malzemesi taşıyacak 3 tır da en kısa sürede yola çıkacak. Deprem bölgesinden gelen talepler doğrultusunda çalışmalarımız sürecek” dedi.

BAİB üyesi doğal taş ihracatçılarının da iş makinesi desteği sunduğunu kaydeden Başkan Çavuşoğlu, “Paletli ve lastik tekerli iş makineleri ile operatörler deprem bölgesine ulaştı ve çalışmalara başladı. Taşıyıcılar da deprem bölgesine kamunun iş makinelerini taşıyor” diye konuştu.