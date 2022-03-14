Azerbaycan ve Türkiye ezgileri Antalya DOB’da yankılanacak

Antalya Devlet Opera ve Balesi, Azerbaycanlı ve Türk bestecilerin eserlerini piyano eşliğinde solist sanatçıların yorumları ile sanatseverlerle buluşturmaya hazırlanıyor.

Haşim İşcan Kültür Merkezi Opera Sahnesi’nde 17 Mart Perşembe akşamı gerçekleştirilecek ve ışık tasarımı Mustafa Eski’ye ait olan ‘Azerbaycan ve Türk Ezgileri’ konserinde piyanist Metin Kiper, soprano Semiha Derya Boran, mezzo soprano Medine Tuganova ve Pınar Tekol, tenor Devrim Demirel ve bariton Mehmet Ali Tutar sahne alacak.