Aynı gün 4 farklı inşaattan 350 bin TL değerinde malzeme çalan 3 şüpheli yakayı ele verdi

Antalya’nın Kaş ilçesinde 4 ayrı inşaattan 350 bin TL değerinde hırsızlık yapan 3 şahıs, jandarma ekipleri tarafından yakalanarak gözaltına alındı.

Kaş İlçesi İslamlar Mahallesinde 18 Ocak Salı günü B.Ö isimli şahsın 60 bin TL değerindeki 300 adet saç demirinin inşaat alanından çalınması, aynı gün V.S isimli şahsın 90 bin TL değerindeki 200 metrekare saç teleskop ile 200 adet direğin inşaat alanından çalınması ile İkizce Mahallesinde aynı gün A.G.I isimli şahsın 50 bin TL değerindeki 130 adet demir direğin inşaat alanından çalınması ve Yeşilköy Mahallesinde A.B. isimli şahsın 150 bin TL değerindeki 100 Adet Demir Direk ile 50 Adet plamut ahşap malzemelerinin inşaat alanından çalınması olayları ile ilgili Kaş İlçe Jandarma Komutanlığı Kalkan Jandarma Karakol Komutanlığı ve 15.JASAT ekipleri tarafından yapılan inceleme ve araştırmalar neticesinde, hırsızlık olayı şüphelilerinin A.D. , F.D ve M.T.K isimli şahıslar oldukları tespit edildi. Düzenlenen operasyonda şahıslar, araç içerisinde bulunan 1 adet demir kesme makası ve 2 adet demir bükme aleti ile yakalandı.

Olay ile ilgili şüpheli şahıslar gözaltına alındı.