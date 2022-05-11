Ayakkabıda hedef 1,5 milyar dolar ihracat

Yılın ilk çeyreğinde 328 milyon dolar ihracata imza atan ayakkabı sektörü yıl sonunda 1,5 milyar dolar hedefine ulaşmak istiyor. İhracatta yurt içi ve yurt dışı fuarların önemi yüksek. Ayakkabı sektörünün küresel vitrini olarak nitelendirilen Eksposhoes Ayakkabı Moda Saraciye Fuarı’nda 26 ülkeden 800 yabancı Granada Luxury Otel Antalya’ da buluştu.

Bu yıl 12’ncisi düzenlenen fuarı Arnavutluk, Azerbaycan, Amerika Birleşik Devletleri, Avusturya, Bulgaristan, Beyaz Rusya, Gürcistan, İsrail, İtalya, Karadağ, Kazakistan, Kırgızistan, Kosova, Litvanya, Lübnan, Macaristan, Moldova, Özbekistan, Polonya, Romanya, Rusya, Sırbistan, Slovakya, Türkmenistan, Ukrayna ve Ürdün’den toplam 800 yabancı alıcı ziyaret etti.

"Adımlar barışa atılsın"

Eksposhoes Yönetim Kurulu Başkanı Erkan Demir, "Bu yılki temamız ’Adımlar Barışa Atılsın’. Cumhurbaşkanımız dünya barışı için yoğun çaba gösteriyor. Bu fuar bize Türk ayakkabı sektörünün tasarım, üretim kabiliyeti ve fiyat-kalite anlamda dünya ile rekabet edebilir hale geldiğini açık bir şekilde gösteriyor. Buradaki gerçek başarı zor şartlarda üretim yapan, istihdam sağlayan ve Türkiye’nin toplam ihracatına aralıksız katkı sağlayan üretici firmalarımıza ait" dedi.