Ayak Tenisi Turnuvası’na başvurular başladı

Antalya Büyükşehir Belediyesi Türkiye Cumhuriyeti’nin kuruluşunun 98. yıl dönümü nedeniyle 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Ayak Tenisi Turnuvası düzenliyor. Katılmak isteyenler 27 Ekim’e kadar abb spor hizmetlerinin internet sitesi üzerinden başvuru yapabilecek.

Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından “29 Ekim Cumhuriyet Bayramı Ayak Tenisi Turnuvası’’ düzenleniyor. Turnuva, 28 Ekim Perşembe ve 29 Ekim Cuma günü, Konyaaltı Beachpark Antalya Büyükşehir Belediyesi Tenis Kortu yanında bulunan yeşil sahada gerçekleştirilecek. Turnuva, küçükler (9-15 yaş arası), Yıldızlar(16-19 yaş arası), Gençler (20-39 yaş arası), Veteranlar (40 yaş üstü) olmak üzere 4 kategoride yapılacak. Müsabakalara 2 oyuncu 1 yedek olmak şartıyla en fazla 3 kişi katılabilecek. Turnuvaya katılmak isteyenler abb spor hizmetleri internet sitesi üzerinden 27 Ekim Çarşamba gününe kadar başvuru yapabilecek. Turnuvayla ilgili Antalya Büyükşehir Belediyesi Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nın telefonunu arayarak bilgi alınabilecek.