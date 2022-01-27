Ay Deresi’nde çevre düzenleme çalışması

Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, Hüsnü Karakaş Ay Deresi çevresinde tohum ve toprak serim çalışması gerçekleştirdi.

Kepez Belediyesi, gecekondu yapılaşması ve su baskınlarıyla gündeme gelen şehrin doğu yakasındaki Ay Deresi çevresini, projelerle nefes alınabilecek bir yeşil vadi haline getirmek için çalışıyor. Gecekondulardan temizlenen ve imar planında park olan 35 bin metrekarelik alan üzerinde değişim projesi gerçekleştiren Kepez Belediyesi, sadece Ay Deresi’nin değil, Hüsnü Karakaş Mahallesi ve Güneş mahallelerinin mülkiyet ve imara ilişkin sorunlarını çözerek, bölgede modern yapılaşmanın da önünü açtı. Kepez Belediyesi, ilk olarak geçen yıllarda gerçekleştirdiği yağmur suyu drenaj ve dere ıslah çalışmalarıyla Ay Deresi’nin çevresinde, aşırı yağmurlar sonrası yaşanan su baskınlarını ortadan kaldırdı. Daha sonra dere çevresindeki yeşil alan bandında kalan gecekonduların mülkiyet sorununu çözdü. Şimdi ise toplu konut projeleriyle modern bir görünüme kavuşan Ay Deresi’nin çevresi için yeşil alan çalışmaları sürdürülüyor. Hüsnü Karakaş ve Güneş Mahallesi sınırlarında yer alan Ay Deresi çevresinde moloz ve taş yığınları temizlendi. Kepez Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince 35 bin metrekarelik arazi, yeşil alana dönüştürmek üzere tohum ve toprak serim çalışması gerçekleştirildi.