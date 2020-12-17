Kepez Belediyesi’nin, Hüsnü Karakaş Mahallesi’nde, tapularını vererek gecekondulardan temizlediği 35 bin metrekare alanda gerçekleştireceği Ay Deresi Rekreasyon Projesi’nin yapımı başladı.

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Hüsnü Karakaş Mahallesi’ne geçtiğimiz hafta yaptığı ziyarette, Ay Deresi’nin yanında imar planında park alanı olan 35 bin metrekare araziyi yeşillendireceklerini açıklamıştı.

Başkan Tütüncü, tapuları verilerek, gecekondulardan temizlenen 35 bin metrekare arazide Ay Deresi Rekreasyon Projesi’ni gerçekleştireceklerini de ifade etmişti.

Tütüncü’nün açıklamasından birkaç gün sonra da, Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekipleri, Ay Deresi Rekreasyon Projesi’ne ilk kazmayı vurdu.

Ekipler, proje kapsamında ilk olarak yeşil alanın zemin düzenlemesi gerçekleştirildi. Bu kapsamda iş makineleriyle alan üzerindeki taş ve molozlar temizlendi. Daha sonra kamyonlarla getirilen hafriyat alana serilerek, park alanının tesviyesi yapıldı. Sondaj, sulama, aydınlatma tesisatı çalışmalarının tamamlanmasından sonra ise dev yeşil alana, çim ekilecek ve yetişmiş portakal, limon ve zeytin gibi yetişmiş ağaçlar dikilecek. Alan içerisindeki mevcut yeşil doku da korunacak.

Hüsnü Karakaş’a 35 bin metrekare yeşil alan

Rekreasyon projesi, geçmiş yıllarda çevresindeki gecekondu dokusu ve su taşkınlarıyla gündeme gelen ve Düden Çayı’na dökülen Ay Deresi’nin çevresinde hayata geçiriliyor. Yeşillendirme çalışması, yağışlı havalarda su akışının olduğu derenin, Hüsnü Karakaş Mahallesi’ndeki bölümünde imar planında park alanı olan 35 bin metrekare arazi üzerinde yapılıyor. Alan içerisinde bulunun ve tapuları verilen onlarca gecekondu, hak sahiplerinin rızasıyla kaldırılmıştı.

Rekreasyon projesi, ciddi bir gecekondu stokunun bulunduğu arazinin, yeşil alana dönüştürülmesi bakımından da önem taşıyor.

Çevresine ciddi bir değer kazandıracak olan yeşil alan düzenlemesinin yapıldığı arazinin hemen yanı başında; gecekondulardan temizlenen alan üzerine inşa edilen toplu konutlar da yer alıyor.

Gecekondu gitti, yeşil doku geldi

Rekreasyon düzenlemesinin mimari projesini inceleyen Başkan Hakan Tütüncü, Hüsnü Karakaş Mahallesi’ne ziyareti sırasında yaptığı açıklamada, “Güzel bir yeşil alan projesiyle, eskiden gecekonduların olduğu Ay Deresi’nin çevresindeki 35 bin metrekare alanı hemşerilerimizin hizmetine sunacağız.

Vaktiyle gecekondu stoku altındaki alanı, gecekondulardan arındırarak yeşil bir araziye dönüştürüyoruz. Yeni imar planlarında bölgede yoğun bir yerleşim öngörülüyor. Bu kapsamda 35 bin metrekare yeşil alan, modern konutların ortasında nefes alınan bir ortam olacak.” ifadesini kullanmıştı.