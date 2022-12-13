Avrupa Kupası’nda hedef final

Kadın hentbol takımı oyuncuları ile bir araya gelen Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, takıma güvendiğini ve Avrupa Kupaları’nda finale çıkacaklarına inandığını kaydetti.

Konyaaltı Belediye Başkanı Semih Esen, Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü Kadın Hentbol takımı oyuncuları ile bir araya geldi. Oyuncuların genel durumu hakkında bilgi alan Esen, takımın Avrupa Kupaları’ndaki performansından memnun olduğunu ifade etti. Geçtiğimiz hafta Ukrayna ekibi HC Galychanka ile oynan maçta oyuncularının çok iyi oynadığını dile getiren Esen, “Avrupa’daki ilk üç tur için sizlere teşekkür ediyorum. Bize büyük bir gurur yaşattınız. Çok mutlu olduk. Özellikle Ukrayna maçında hepiniz çok iyiydiniz, ben bir oyuncumuzu ayırarak ona ayrı bir teşekkür edeceğim. Kalecimiz Sevilay, o gün çok iyiydi. Tabii ki o gün takım olarak çok iyi oynadınız” dedi.

“Takımın potansiyeli yüksek”

Konyaaltı Belediyesi Spor Kulübü Kadın Hentbol takımı olarak üç yıl içinde iyi bir noktaya geldiklerini ifade eden Esen, Avrupa’da final heyecanı yaşayacak potansiyele sahip olduklarını söyledi. Bundan sonraki turda oynayacakları bir maçı Avrupa’da olacağırıı belirten Esen, “Büyük ihtimalle bundan sonraki turda bir maç evimizde olmayacak. Deplasmana gideceğiz. Böylece Avrupa’da deplasman maçı heyecanını ilk kez yaşayacaksınız. İnşallah iyi bir takım çıkar. Başarılı olacağınıza inanıyorum. Tabii diğer takımları da görmek lazım. İçimden hep, sanki final oynayacaksınız gibi geliyor. Bunu bir şey bilerek söylemiyorum ama öyle hissediyorum. Bunu yapacak potansiyeldesiniz” diye konuştu.

“Başkent’te galibiyet arayacak”

Süper Lig’de Ankara ekibi Yenimahalle Belediyesi SK ile 15 Aralık Perşembe günü saat 15.00’te oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamlayan Mavi Kelebekler’e başarılar dileyen Başkan Esen, ligde deplasman galibiyetlerinin önemli olduğunu kaydetti. Genel olarak takımın bu seneki performansından memnun olduğunu ifade eden Esen, “Avrupa maçlarını çıkartırsak 8 tane lig maçı birlikte oynadınız. Avrupa dahil tüm maçları topladığımızda hemen hemen 12-13 maç oynadınız. Bir aradasınız. Artık birbirinizi tanıdınız. Takımın iki sene önce yaşadığı sıkıntılar çok şükür bu sene yok. Yeni transferler ile kadromuz güçlenince bugün bu noktaya geldik. Hem ligde hem de Avrupa’da başarılar diliyorum” şeklinde konuştu.