Avrupa Haraketlilik Haftası’na ‘Bisiklet Turu’ ile dikkat çekildi

Antalya Büyükşehir Belediyesi, Avrupa Haraketlilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde, ‘Bisiklet Turu’ düzenledi. Bisiklet sevdalılarının yoğun ilgi gösterdiği tur, Konyaaltı Caddesi’nden başlayarak, Şarampol Caddesi’nde sona erdi.

Antalya Büyükşehir Belediyesi, 16-22 Eylül tarihleri arasında kentleri ve belediyeleri temiz ve sürdürülebilir ulaşım araçlarına dikkat çekmek amacıyla kutlanan Avrupa Hareketlilik Haftası etkinlikleri çerçevesinde bisiklet turu düzenledi. Bisiklet gruplarının ve vatandaşların yoğun ilgi gösterdiği tur, Konyaaltı Caddesi’nden başladı. Atatürk Caddesi, Işıklar Caddesi ve Arık Caddesi’nden devam eden tur, Şarampol Caddesi’nde sonra erdi. Bisiklet sevdalıları, Antalya sokaklarını zil sesleriyle inletirken, vatandaşlarda alkışlarla destek oldu.

Arabasız gün etkinliği

Etkinliklerde, gün içinde de Şarampol Caddesi ile Kapalı Yol arasındaki güzergah trafiğe kapatılarak, ‘Arabasız Gün’ etkinliği gerçekleştirildi. Alanda vatandaşlara, araç kullanımının azaltılmasına yönelik çeşitli bilgilendirmeler yapıldı. Büyükşehir Belediyesi Çevre Korusu da, şarkı ve türkülerle keyifli bir konser verdi.

Belediye işlerinde e-skuter devri

Öte yandan Büyükşehir Belediyesi’nin Avrupa Birliği destekli yürütülen Matchup Projesi çerçevesinde bünyesinde kattığı 30 e-skuter, birimler arasındaki ulaşımda araç kullanımını ve karbon salımını en aza indirmek amacıyla dış birimlere dağıtıldı. Büyükşehir personeli, skuterler ile belediye önünde kısa bir tur attı. Büyükşehir Belediyesi, e-skuterler için 5 noktada şarj alanı oluşturdu. Bu alanlarda Büyükşehir Belediyesi personelleri skuterleri şarj ederek, belediye işlerinde kullanabilecek.