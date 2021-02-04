Alanya Belediyesi tarafından Alanya’nın tropikal ürünlerini tanıtmak amacıyla düzenleyeceği ‘Alanya Avokadolu Lezzetler Fotoğraf Yarışması’ başlıyor.

Alanya Belediyesi, Alanya Avokadosu’nun mutfaklarda kullanım alanını genişletmek, yörenin tropikal ürünlerini tanıtmak ve fotoğraf sanatına destek vermek amacıyla “Alanya Avokadolu Lezzetler Fotoğraf Yarışması’’ düzenleyecek.

Yemek temalı ilk yarışma

Ulusal çapta ‘Alanya Avokadosu’ konsepti ile düzenlenen ve “Yemek Temalı’’ ilk fotoğraf yarışması olan “Alanya Avokadolu Lezzetler Fotoğraf Yarışması’’nda, ana malzemelerinden biri avokado olacak şekilde oluşturulan tarifle hazırlanan avokadolu lezzetlere ait fotoğraflar, estetikleri açısından değerlendirmeye alınacak.

Başvurular Alanya Belediyesi web sayfasından yapılacak

Türkiye’nin her yerinden ve 18 yaşından büyük herkese açık olan yarışma başvuruları, www.alanya.bel.tr adresi üzerinden alınacak. Avokado ile yapılan bir tarifin fotoğrafı ile katılım sağlanan yarışmaya 1 yarışmacı en fazla 3 fotoğraf ile katılabilecek. Jüri üyeleri tarafından değerlendirilecek yarışma için son başvuru tarihi, 02 Nisan 2021 olarak belirlendi.

Yücel: “Mutfaktaki kullanım alanını genişletmeyi umuyoruz”

Yerel üretimin ve yerli üreticinin desteklenmesi ve gastronomi sektöründe yoğun kullanılan Alanya Avokadosu’nun tanıtımı için çalışmaların hızlı bir şekilde sürdüğünü belirten Belediye Başkanı Adem Murat Yücel; “Uluslararası bir işbirliği olan Culinary Heritage Europe / Mutfak Mirası Avrupa ağına üye olmamızdan bu yana geçen 5 senede, mutfak kültürümüzü ve tarımsal ürünlerimizi tanıtmak için birçok çalışmaya imza attık. Bu yarışma ile biz Alanyalıların severek tükettiği ve Türkiye’deki üretimin %74’ünü karşıladığımız avokadonun, mutfaklarımızdaki kullanım alanını genişleteceğimizi umuyoruz. Ayrıca fotoğraf sanatına değer katarak ‘’Yemek Fotoğrafçılığı’’ konusuna ilgi duyan kişileri teşvik etmek istiyoruz. Doğru tarım, kaliteli mutfak ve iştah açan fotoğraflarla Avokadonun katma değerli gıda ürünü olarak şehir ekonomisine büyük katkı sağlayacağına inanıyoruz. Tüm yarışmacıların emeklerinden ötürü şimdiden teşekkür ediyor ve başarılar diliyorum.’’ dedi. Dereceye girenler ödüllendirileceği yarışmanın sonuçları jüri değerlendirmesinin ardından 12 Nisan tarihinde açıklanacak.