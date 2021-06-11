AÜ’nün Antalya’nın organik atık sorunlarına çözüm arayan tezine üçüncülük ödülü

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Arş. Gör. Dr. Fatih Yılmaz’ın Akdeniz coğrafyasının organik atık sorunlarına çözüm arayan doktora tezine Çevre Vakfı tarafından üçüncülük ödülü verildi.

Akdeniz Üniversitesi Mühendislik Fakültesi Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuriye Altınay Perendeci danışmanlığında ve Medeniyet Üniversitesi Biyomühendislik Bölümü öğretim üyesi Prof. Dr. Erkan Şahinkaya eş danışmanlığında Dr. Fatih Yılmaz tarafından yapılan “Anaerobik Parçalanma Prosesinin Farklı Sektörel Atıklar İçin Uygulanması” başlıklı doktora çalışması Çevre Vakfı tarafından “Türkiye’de Çevre Alanında 2020 Yılı En Başarılı Doktora Tezi” Üçüncülük Ödülü’nü almaya hak kazandı. Arş. Gör. Dr. Fatih Yılmaz, “Hak ettiğimiz bu sevindirici başarı Çevre Mühendisliği Bölümü Biyoteknoloji Laboratuvarı’nda çalışan ekip arkadaşlarımın da desteğiyle ortaya çıkan ekip çalışmasının sonucudur” diye konuştu.

“Sera ve sanayi atıkları”

Tez çalışmasının önceliğinin Antalya’da yoğun olarak yapılan seracılık faaliyetleri olduğunu söyleyen Fatih Yılmaz, “Yoğun seracılık faaliyetleri sonucunda büyük miktarda, bertarafı gereken ve enerjiye dönüştürülerek değerlendirilme potansiyeli olan lignoselülozik atıklar, tez çalışmasının ilk önceliği olmuştur. Bu hedefle termo-kimyasal ön arıtma ve anaerobik parçalanma proses entegrasyonu ile enerji üretimi optimizasyonu yapılmıştır. Tez çalışmasında ikinci odak, Antalya Organize Sanayi Bölgesi’nde üretilen organik içerikli endüstriyel atıklar kullanılarak enerji üretimi ve atık bertarafı için proses geliştirilmiştir. Üçüncü çalışmada ise Türkiye’nin en yoğun 5. nüfusuna sahip Antalya’da oluşan kentsel atık suların arıtımı ve enerji üretimi için yenilikçi olarak tanımlanan anaerobik membran biyoreaktörlerin uygulanabilirliği araştırılmıştır. Doktora tezinin amacı öncelikle yaşadığımız bölgenin sorunlarına çözüm sağlamak ve geliştirilen proseslerin optimizasyonu ile küresel ölçekte proses entegrasyonu odaklı çalışmaların yapılması olmuştur. Bireysel ve kolektif olarak da bu hedefler doğrultusunda ekip olarak çalışmaya ve üretmeye devam etmek önceliğimiz olacaktır” şeklinde konuştu

“Enerji üretimi ve atık bertarafı”

Çevre Mühendisliği Bölümü Çevre Teknolojisi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Nuriye Altınay Perendeci ise doktora tezinin Antalya’nın da içerisinde bulunduğu Akdeniz coğrafyasının organik atık sorunlarına çözüm arayan bir çalışma olduğunu söyledi. Perendeci, “Doktora tezi; enerji bağımlılığımızı azaltmaya yönelik yenilenebilir enerji üretimi ve bu enerjiyi üretirken çevresel açıdan problem teşkil eden organik atıkların bertarafının sağlanması olmak üzere iki farklı temel amaca odaklanmıştır. Bu kapsamda anaerobik parçalanma prosesi kullanılarak Akdeniz Bölgesi ve Antalya özelinde problem teşkil eden üç farklı sektörden kaynaklı atıklardan enerji üretimi ve atık bertarafı tüm proses detayları ile çalışılmıştır” dedi.