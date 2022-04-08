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AÜ’de Tıpta Uzmanlık Sınavı bilgilendirme toplantısı düzenledi

Akdeniz Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Sınavı’na hazırlanan öğrenciler için deneme sınavı uygulaması başlatılıyor. Projeyi anlatan Rektör Prof. Dr. Özkan, “Öğrencilerimiz eksiklerini görerek bunları tamamlama fırsatı bulacak. Ek eğitimlerimiz olacak. Bu uygulama ile TUS’ta ilk beşe girmeyi hedefliyoruz” dedi.

ANTALYA 08.04.2022, 12:43
AÜ’de Tıpta Uzmanlık Sınavı bilgilendirme toplantısı düzenledi

Akdeniz Üniversitesi Tıpta Uzmanlık Sınavı’na hazırlanan öğrenciler için deneme sınavı uygulaması başlatılıyor. Projeyi anlatan Rektör Prof. Dr. Özkan, “Öğrencilerimiz eksiklerini görerek bunları tamamlama fırsatı bulacak. Ek eğitimlerimiz olacak. Bu uygulama ile TUS’ta ilk beşe girmeyi hedefliyoruz” dedi.

Akdeniz Üniversitesi Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Tıpta Uzmanlık Sınavı (TUS) ile ilgili Tıp Fakültesi öğrencilerini bilgilendirme toplantısına katıldı. Atatürk Konferans Salonu’nda düzenlenen toplantıya Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Gürpınar, Tıp Fakültesi Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahi Ana Bilim Dalı Öğretim Üyesi Prof. Dr. Ömer Özkan, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, başhekim yardımcıları, dekan yardımcıları, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

“TUS’ta hedef ilk 5”

Öğrencilerle bir arada olmaktan mutluluk duyduğunu söyleyen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, TUS’un tıp öğretiminde en önemli kriterlerden biri olduğunu söyledi. Akdeniz Üniversitesi’nin Türkiye’de bu alanda iyi bir konumda olduğunu kaydeden Rektör Prof. Dr. Özkan, TUS başarısını daha da artırmak için gayret gösterdiklerini belirterek şöyle ekledi: “Türkiye’de devlet üniversiteleri arasında ilk kez tıp öğrencilerimiz için TUS deneme sınavlarını başlatıyoruz. Öğrencilerimiz hocalarımızın hazırladığı sorulardan oluşan deneme sınavları ile kendilerini sınayacak, eksiklerini görerek bunları tamamlama fırsatı bulacak. 2022 yılında TUS’ta en başarılı 10 üniversite içerisinde yer aldık. Bu uygulamalarımız sayesinde sizlerin de çalışmalarıyla ilk beşe girmeyi hedefliyoruz. Ölçme değerlendirme çok ciddi mesai gerektiren bir iş” dedi.

“Öğrencilerimize güveniyoruz”

Akdeniz Üniversitesi’nin en büyük avantajının deneyimli bir kadrosu olduğunun altını çizen Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Aramıza Cerrahpaşa’dan ve Hacettepe’den yatay geçiş ile gelen arkadaşlarımız olduğunu biliyorum. Eğitimimizin çok iyi olduğunu söylüyorlar. Biz eğitimin yanı sıra bilimsel araştırmalara da çok önem veriyoruz ve bu konuda alt yapımızı güçlendiriyoruz. İnşallah bu salondan yapay organ üreten bilim insanları çıkacak. İlerleyen yıllarda Akdeniz Üniversitesi bayrağını buradan daha iyi yerlerde sallayacağınıza inanıyorum” şeklinde konuştu.

“Tıpta Uzmanlık Sınavı ile ilgili deneme sınavları yapacağız”

TUS deneme sınavları ile ilgili bilgi veren Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Gürpınar, “Akdeniz Üniversitesi Sınav Otomasyon Sistemi (ASOS) üzerinden düzenli olarak deneme sınavları yapacağız. Her anabilim dalımızdan 2 öğretim üyesi TUS deneme sınavları için görevlendirilecek. TUS sorularındaki konu dağılımına uygun olacak biçimde ASOS üzerinden soru girişleri yapılacak. Belirli zamanlarda ASOS üzerinden tüm öğrencilerimiz bu deneme sınavlarına girebilecekler. Mezunlarımız için de sistem açık olacak. Öğrencilerimiz kendi sınıfları içerisindeki başarısını, sınava giren tüm öğrenciler içerisindeki başarısını, geçmiş sınavlara göre başarı durumundaki değişimi, anabilim dalı ve konulara göre doğru ve yanlış yanıtlama oranlarını düzenli olarak takip edebilecekler. İlerleyen zamanlarda Türkiye genelindeki diğer tıp fakülteleri ile de ortaklaşa yapılacak sınavlarda Türkiye genelindeki başarınızı da görebileceksiniz. Bu uygulamamız bir ay sonra başlayacak her öğrencimize açık, ücretsiz, istediğiniz zaman girebileceğiniz, zorunlu olmayan sadece sizin yararınıza, bizimde sizin başarınızın artması en büyük yararımız olacak” dedi. Toplantı öğrencilerin sorularına verilen cevapların ardından son buldu.

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