AÜ’de Kadınlar Günü kutlamaları

Akdeniz Üniversitesi 8 Mart Dünya Kadınlar Günü’nü bir dizi etkinlikle kutluyor.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ve Kadın Çalışmaları ve Toplumsal Cinsiyet Araştırma-Uygulama Merkezi’nin (KATÇAM) iş birliği ile 5 Mart Cumartesi günü “Beden’im/im: Alâmet” Sergisi ve “Beden’im/im: Alâmet” Paneli düzenlendi. ATSO Kaleiçi Evi’nde düzenlenen “Beden’im/im: Alâmet” sergisine sanatseverler yoğun ilgi gösterdi.

“Üniversite kent buluşmasına katkı”

Sergi hakkında bilgi veren Sergi Kuratörü Güzel Sanatlar Fakültesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Ebru Nalan Sülün, Akdeniz Üniversitesi’nin kent dinamikleri ile buluşması ve eserleri şehrin görmesi amacıyla serginin Kaleiçi Evi’nde düzenlendiğini söyledi. Kadın bedeninin estetiğin, güzelliğin sanatın, doğanın ifadesinde sanatın her zaman temel bir malzemesi olduğuna dikkat çeken Doç. Dr. Sülün, sergide Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi kadın akademisyenlerinin ve yetiştirdiği kadın lisansüstü öğrencilerinin eserlerinin bir arada sunulduğunu ve sergide 37 sanatçı tarafından güzel sanatların tüm alanında eserlerin yer aldığını söyledi. Sergi sonunda Antalya Girişimciler Kurulu’nun desteği ile katılımcılara menekşe dağıtıldı.

“Panelde kadın bedeni üzerine konuşuldu”

“Beden’im/im: Alâmet” Paneli ise Antalya Kültür Sanat Oditoryumu’nda düzenlendi. Moderatörlüğünü Akdeniz Üniversitesi Öğretim Üyesi Dr. Öğr. Üyesi Mahperi Uluyol’un yaptığı panelde İstanbul Bilgi Üniversitesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Gülhan Balsoy “Osmanlı’dan Cumhuriyet’e Kadın Bedeni Politikaları” başlıklı, Burdur Mehmet Akif Ersoy Üniversitesi Öğretim Üyesi Doç. Dr. Meral Timurturkan da “Kadın Bedeninin Toplumsal Temsilleri ve Eril İdeoloji” başlıklı konuşma yaptı.

“8 Mart’ta karma sergi”

Kadınlar günü etkinlikleri kapsamında ayrıca Güzel Sanatlar Fakültesi’nin gelenekselleşen sanatın tüm alanlarını kapsayan “8 Mart Dünya Kadınlar Günü Ulusal Karma Sergisi” Kepez Belediyesi Dokumapark Modern Sanatlar Galerisi’nde sanatseverlerle buluşacak.