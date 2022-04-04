banner528

banner549

banner550

banner527

banner548

banner547

banner526

banner420

Son Dakika
Kars sele teslim
Kars sele teslim
Yaz ayının meyvesi erik artık taneyle satılacak!
Yaz ayının meyvesi erik artık taneyle satılacak!
Bugün 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü
Bugün 4 Nisan Sokak Hayvanları Günü
Enerji ithalatı mart ayında yüzde 156 arttı
Enerji ithalatı mart ayında yüzde 156 arttı

AÜ’de Eğitim Becerilerini Geliştirme kursu

Akdeniz Üniversitesi Eğitim ve Öğretimde Mükemmellik Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından Eğitim Becerilerini Geliştirme kursu verildi. Kursta başarılı olan kursiyerlere sertifikalarını veren Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, eğitici eğitiminin önemini vurguladı.

ANTALYA 04.04.2022, 16:22
AÜ’de Eğitim Becerilerini Geliştirme kursu

Akdeniz Üniversitesi Eğitim ve Öğretimde Mükemmellik Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından Eğitim Becerilerini Geliştirme kursu verildi. Kursta başarılı olan kursiyerlere sertifikalarını veren Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, eğitici eğitiminin önemini vurguladı.

Akdeniz Üniversitesi Eğitim ve Öğretimde Mükemmellik Araştırma ve Uygulama Merkezi tarafından 28 Mart-4 Nisan 2022 tarihleri arasında Eğitim Becerilerini Geliştirme Kursu düzenlenerek başarılı olan katılımcılara Eğitici Eğitimi Sertifikası verildi. “Yetişkin eğitimi ve ilkeleri”, “Amaç ve öğrenim hedefi yazma”, “Küçük gruplarda eğitimin temel ilkeleri”, “Eğitimde paradigma değişimi”, “Çoktan seçmeli soru yazma ve analizi”, “Etkin sunu planlama” ve “Çevrimiçi eğitim” gibi konu başlıklarının yer aldığı eğitimler 6 günde tamamlandı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, eğitimi veren Eğitim ve Öğretimde Mükemmellik Araştırma ve Uygulama Merkezi öğretim üyelerini ve kursa katılan kursiyerleri Rektörlük Yönetim Kurulu Salonu’nda ağırladı.

“Yeni kurslar düzenlenecek”

Eğitici eğitiminin önemini vurgulayan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Ana işlevi öğrencilerin eğitimi olan üniversitelerde eğiticinin eğitiminin gerçekleşmesi çok önemli. Nasıl eğitim verileceği ve bu eğitimin nasıl ölçüleceğini bilmek gerekiyor. Bu anlamda emeği geçen hocalarımıza ve kursumuza katılan kursiyerlerimize teşekkür ediyorum. İlerleyen süreçte yeni kurslar düzenleyerek eğiticilerin eğitimine daha fazla katkıda bulunacağız” şeklinde konuştu.

“Tıp Fakültesi dışında ilk kez gerçekleştirdi”

Akdeniz Üniversitesi’nde fakültelerin dışında Üniversite olarak düzenlenen ilk eğitici eğitimi etkinliği olduğunu söyleyen Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Erol Gürpınar da eğitimlerle ilgili “6 eğitimcinin yer aldığı eğitimler toplamda 24 saat sürdü. Tıp Fakültesi dışında bu kurs üniversitemizde ilk kez gerçekleşti. Farklı disiplinlerden katılımcılarımız oldu. Eğitimlerimize devam edeceğiz. Sadece üniversitemiz içerisinde değil, farklı kurumlardan gelen talepleri de değerlendireceğiz” diye konuştu. Konuşmaların ardından kursiyerlere sertifikaları Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan tarafından takdim edildi.

Yorumlar (0)
14°
açık
Namaz Vakti 04 Nisan 2022
İmsak 05:08
Güneş 06:36
Öğle 13:12
İkindi 16:48
Akşam 19:38
Yatsı 21:01
Puan Durumu
Takımlar O P
1. Trabzonspor 31 71
2. Konyaspor 31 58
3. Fenerbahçe 31 56
4. Alanyaspor 31 52
5. Adana Demirspor 30 48
6. Başakşehir 30 47
7. Beşiktaş 31 47
8. Hatayspor 30 47
9. Antalyaspor 31 44
10. Karagümrük 31 43
11. Kasımpaşa 31 41
12. Sivasspor 31 41
13. Galatasaray 31 41
14. Gaziantep FK 31 40
15. Kayserispor 31 38
16. Giresunspor 31 36
17. Altay 31 29
18. Göztepe 31 27
19. Rizespor 31 26
20. Ö.K Yeni Malatya 30 20
Takımlar O P
1. Ankaragücü 29 59
2. Ümraniye 29 56
3. Bandırmaspor 29 52
4. Eyüpspor 29 49
5. İstanbulspor 28 48
6. Erzurumspor 29 47
7. Samsunspor 28 42
8. Manisa Futbol Kulübü 29 40
9. Keçiörengücü 28 38
10. Adanaspor 29 38
11. Boluspor 28 35
12. Tuzlaspor 28 35
13. Menemen Belediyespor 28 35
14. Gençlerbirliği 28 35
15. Altınordu 29 34
16. Denizlispor 28 33
17. Kocaelispor 28 33
18. Bursaspor 28 28
19. Balıkesirspor 28 11
Takımlar O P
1. M.City 30 73
2. Liverpool 30 72
3. Chelsea 29 59
4. Tottenham 30 54
5. Arsenal 28 54
6. West Ham United 31 51
7. M. United 30 51
8. Wolverhampton Wanderers 31 49
9. Leicester City 28 37
10. Aston Villa 30 36
11. Southampton 30 36
12. Crystal Palace 29 34
13. Brighton 30 34
14. Brentford 31 33
15. Newcastle 30 31
16. Leeds United 31 30
17. Everton 28 25
18. Watford 30 22
19. Burnley 28 21
20. Norwich City 30 18
Takımlar O P
1. Real Madrid 30 69
2. Barcelona 29 57
3. Atletico Madrid 30 57
4. Sevilla 30 57
5. Real Betis 30 53
6. Real Sociedad 29 48
7. Villarreal 30 45
8. Athletic Bilbao 30 44
9. Valencia 30 41
10. Osasuna 30 38
11. Celta Vigo 30 36
12. Espanyol 29 36
13. Rayo Vallecano 29 33
14. Getafe 30 32
15. Elche 30 32
16. Granada 30 29
17. Cadiz 30 28
18. Mallorca 30 26
19. Levante 30 22
20. Deportivo Alaves 30 22