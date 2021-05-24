AÜ’de Çocuk Gelişimciler Günü programı düzenlendi

Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi’nde ‘Çocuk Gelişimciler Günü’ konulu program çevrim içi olarak yapıldı.

Akdeniz Üniversitesi Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi tarafından 20 Mayıs Çocuk Gelişimciler Günü nedeniyle ‘Çocuk Gelişimcisi Olmak’ konulu çevrim içi program yapıldı. Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Doç. Dr. Utku Beyazıt’ın moderatörlüğünde gerçekleşen programa, Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Çocuk Gelişimi Bölümü Öğretim Üyesi Prof. Dr. Aynur Bütün Ayhan konuşmacı olarak katıldı. Doç. Dr. Utku Beyazıt, çocuk gelişiminin geleceğin önemli meslekleri arasında yer aldığını belirterek, ailelerin günümüzde daha bilinçli olduğunu ve bu mesleğin yıldızının parladığını ifade etti.

“Çocuk ve aile bir bütündür”

Prof. Dr. Aynur Bütün Ayhan çocuğun olduğu her yerde ailenin de olduğunu söyleyerek, çocuk ve ailenin birbirinden ayrılamaz bir bütün olduğunu kaydetti. Bu mesleği yürüten uzmanların ailelerin en büyük destekçileri olduğunu belirten Prof. Dr. Ayhan, çocuk gelişimi konusunun öncelikle sağlık ve eğitim alanlarında üzerinde çalışılması gereken geniş ve karmaşık bir süreç olduğunu ifade etti. Çocuk gelişimcilerin günümüzde pek çok kurumda aktif bir şekilde görev alabildiğini söyleyen Prof. Dr. Ayhan, gelecekte bu mesleğin daha da fazla tercih gören bir branş dalı olacağını vurguladı

“Çocuk ailesinin bir yansımadır”

Prof. Dr. Aynur Bütün Ayhan ,mesleği icra edecek kişilerin önce aileyi tanıması gerektiğini ifade ederek vitrinde çocuğun göründüğünü ama onu anlamak ve aileye destek olmak, yol göstermek için asıl tanınması gerekenin ailesi olduğunu söyledi. Bu bölümde eğitim gören gençlere bol bol okuma, araştırma ve bilgi düzeyini artırma önerilerinde bulunan Prof. Dr. Ayhan, “Çok kitap-makale okuduğunuzda, araştırdığınızda daha çok önerilerde bulunabilirsiniz, bu da sizin mesleki gelişiminize olumlu katkılar sağlar ve başarılı olursunuz” dedi. Çok sayıda akademisyen ve öğrencinin izlediği çevrim içi program soru cevap bölümünün ardından noktalandı.