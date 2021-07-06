AÜ’de bin 364 öğrenci mezun oldu

Akdeniz Üniversitesi’nde(AÜ), İletişim, Turizm, Spor Bilimleri, Güzel Sanatlar, İlahiyat ve Su Ürünleri Fakültelerinden mezun olan öğrenciler için ortak mezuniyet töreni düzenledi. Öğrenciler kep atarak mezuniyet sevinci yaşadı.

AÜ 2020-2021 Eğitim Öğretim Yılı Mezuniyet Töreni İletişim Fakültesi, Turizm Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Su Ürünleri Fakültesi’nin katılımıyla düzenlendi. Törende İletişim Fakültesinden 543, Turizm Fakültesinden 230, Spor Bilimleri Fakültesinden 124, Güzel Sanatlar Fakültesinden 302, İlahiyat Fakültesinden 150, Su Ürünleri Fakültesi’nden 15 olmak üzere bin 364 öğrenci mezun oldu.

“Video konferans ile katıldı”

AÜ Stadyumu’nda düzenlenen törene AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Ankara’da programı olduğu için katılamazken video konferans yöntemiyle geceye bağlanarak öğrencileri kutladı ve başarılarının devamını diledi. Törene Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Turhan, Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Cengiz Toker, İletişim Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Şeker, Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beykan Çizel, Spor Bilimleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Abdurrahman Aktop, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Sibel Paşaoğlu Yöndem, İlahiyat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ahmet Ögke ve Su Ürünleri Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Jale Korun, Rektör Danışmanı Antalya Gazeteciler Cemiyeti Başkanı Mevlüt Yeni ile Gençlik ve Spor İl Müdürü Yavuz Gürhan katıldı.

“Spor bilimleri ilk mezununu verdi” “

Öğretim üyeleri ve aileleri de mutlu günde öğrencileri yalnız bırakmadı. Bu yıl ilk kez mezun veren Spor Bilimleri Fakültesi Spor Yöneticiliği Bölümü öğrencisi Gülbahar Bayıroğlu tüm öğrenciler adına açılış konuşmasını gerçekleştirdi. İletişim Fakültesi, Turizm Fakültesi, Spor Bilimleri Fakültesi, Güzel Sanatlar Fakültesi, İlahiyat Fakültesi ve Su Ürünleri Fakültesi’nin dekanları da birer konuşma gerçekleştirerek mezunlara yeni hayatlarında başarılar diledi.

“Zorlukları birlikte atlatıyoruz”

Akdeniz Üniversitesi Rektör Yardımcısı ve Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Turhan konuşmasında törene katılanları maske ve mesafe konusunda uyardı. Prof. Dr. Turhan, “Sağlık sektöründen başlayarak öğrencilerimizin hepsi ve aileleri herkes çok büyük zorluklar çekti. Yüz yılda bir rastlanan bu durum bizim gücümüzle atlatılacak. Sayın rektörümüz Prof. Dr. Özlenen Özkan da bu tabloyu görebilmek için günlerce çalıştı, bizimle günlerce toplantı yaptı. Ama bugün Sayın Cumhurbaşkanımızın başkanlığındaki bir toplantıda Ankara’da olması gerekti” şeklinde konuştu.

“Akdeniz Üniversitesi sizin eviniz”

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan ise mesajında “Acil gelişen bir program çerçevesinde Ankara’da olduğum için bu özel gecede sizin yanınızda olamamanın derin üzüntüsünü yaşıyorum. Orada olamasam da sizlerin gurur, coşku ve heyecanınızı yürekten paylaştığımı, kalbimin orada sizlerle attığını bilmenizi isterim. Şunu bilmenizi isterim ki, bugün mezun olarak kapısından çıkacağınız okulunuz, hayat boyu sizin eviniz olacak. Sizin başarılarınız, üniversitemizin ve Türkiye’nin başarısı olacaktır. Biz sizlerin başarılarıyla gururlanmaya, desteğe ihtiyaç duyduğunuzda ise yanınızda olmayı sürdüreceğiz. Hepinize mutluluk ve başarılar diliyorum” ifadelerini kullandı. Konuşmaların ardından mezuniyet töreninde fakülte birinci, ikinci ve üçüncülerine belgeleri protokol üyeleri tarafından takdim edildi. Tören okul ve bölüm birincilerinin sahnede kep atmasıyla son buldu.