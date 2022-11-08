AÜ’de 317 nakilden 163’ü canlı vericiden 21’i ise kadavradan oldu

3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği üyeleriyle bir araya gelen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Ülkemizde 20 bine yakın böbrek, binin üzerinde karaciğer, 809 kalp, 39 akciğer ve ince bağırsak nakli için bekleyen hasta var. Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi’mizde 2022 yılı Kasım ayı itibarıyla 317 nakil yapılırken 163’ü canlı vericiden 21’i ise kadavradan oldu” dedi.

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Üniversitesi Rektörlüğü Yönetim Kurulu Salonu’nda 3-9 Kasım Organ Bağışı Haftası dolayısıyla Akdeniz Böbrek Hastalıkları ve Organ Nakli Sosyal Yardımlaşma Derneği (AKBÖHONDER) Başkanı Mehmet Şahan ve üyeleri ile bir araya gelerek organ nakli olan hastalarla sohbet etti.

“Eksik olan şey yeterli sayıda bağışçı bulunmaması”

Organ bağışına sadece Kasım ayında değil yılın her günü dikkat çekmek gerektiğini ifade eden Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Akdeniz Üniversitesi organ nakli konusunda 40 yıldan fazla deneyimiyle hastalarına şifa olmak için tüm personeliyle canla başla çalışmaya devam ediyor. Biz doktorlar ve sağlık personelimiz elinden gelenin fazlasını yapıyor. Nakil bekleyen hastalarda hayata umutla bakmak için özveriyle bekliyor fakat burada tek eksik olan şey yeterli sayıda bağışçı bulunmaması. Ülkemizde organ bağışının daha da yaygınlaştırılması ve yaşama tutunmak isteyen hastalara umut olmak için herkesin bağışta bulunması gerekiyor. Bir gün sizin de organ bağışına ihtiyacınız olacağını düşünerek lütfen organ bağışı konusunda gönüllü olun ve etrafınızdaki insanlara da bu yönde telkinde bulunun” dedi.

“Daha fazla hayatın kurtarılması elimizde”

Türkiye’de 22 binin üzerinde kişinin organ nakli için beklediğini söyleyen Rektör Özkan, “Ülkemizde 20 bine yakın böbrek, binin üzerinde karaciğer, 809 kalp, 39 akciğer ve ince bağırsak nakli için bekleyen hasta var. Prof. Dr. Tuncer Karpuzoğlu Organ Nakli Merkezi’mizde 2022 yılı Kasım ayı itibarıyla 317 nakil yapılırken 163’ü canlı vericiden 21’i ise kadavradan oldu. Toplam 184 böbrek nakli, 48 karaciğer nakli, 82 kornea nakli ve 3 kalp nakli yapıldı. Daha fazla organ bağışı ile daha çok hayatı kurtarabiliriz” dedi. Rektör Özkan, AKBÖHONDER’in düzenlediği etkinliğe de katılarak, organ nakli olan ya da organ bekleyen hastalarla bir araya geldi. AKBÖHONDER Başkanı Mehmet Şahan, Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan’a derneğe verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Böbrek nakli olan çocukları ziyaret etti

Rektör Özlenen Özkan daha sonra da Çocuk Nefroloji bölümüne geçerek böbrek nakli olan çocukları ziyaret etti. Çocukların sağlık durumu hakkında bilgi alan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Meslek hayatımızdaki en büyük mutluluk tedavisini tamamlamış çocuklarımızın yüzlerindeki gülümsemedir. Her birinin hastanemizden sağlıklarına kavuşarak taburcu olmalarını diliyorum. Biz de bunun için elimizden geleni yapıyoruz” ifadelerini kullandı.