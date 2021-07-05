AÜ’de 218 hemşire mezun olup ant içti

Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi Öğrencileri için mezuniyet töreni düzenlendi. Gazi Mustafa Kemal Spor Salonunda düzenlenen törene Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Turhan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı ve Prof. Dr. Cengiz Toker, Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Özer, Tıp Fakültesi Dekanı Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aylin Fidan Korcum Şahin, Kumluca Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Selma Öncel, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Başhekim Yardımcısı Prof. Dr. Özge Turhan, Akdeniz Üniversitesi Hastanesi Sağlık Hizmetleri Müdürü Kamile Çelik, Genel Sekreter Ali Evren İmre, Türk Hemşireler Derneği Antalya Şube Başkanı Sükran Çiloğlu, İl Sağlık Müdür Yardımcısı Dr. Çağla Evrim Erkal, öğretim üyeleri, öğrenciler ve velileri katıldı.

“Meslek aşkınızı kaybetmeyin”

Törende açılış konuşması yapan Rektör Yardımcısı Prof. Dr. Ayşe Gülbin Arıcı, “Bir Hekim olarak çok güzel bir mesleğe adım attığınızı size söylemek isterim. Bu dünyada en güzel şey bir insana yardım edebilmek, yarasını sarabilmektir. Meslek aşkınızı asla kaybetmeyin. Her fırsatta kendinizi yenileyin. Akdeniz Üniversitesi Hemşirelik Fakültesi’nin kaliteli eğitiminin farkını her zaman hissedeceğinizden, diplomanızın hakkını ise insanlığa en iyi şekilde hizmet ederek ödeyeceğinizden hiç şüphem yok” diye konuştu.

“218 hemşire mezun olup ant içti”

Törende konuşan Hemşirelik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Zeynep Özer, “Sevgili öğrenciler, hayatımız boyunca çeşitli duygular yaşadığımız anlar olur. Bugün ise hep birlikte hayat boyu unutamayacağımız çok özel anları yaşıyoruz. Pandemi dönemini de kapsayan dört senelik keyifli, verimli, bir o kadar da zor ve meşakkatli eğitimimizi tamamlayarak bugün Türkiye’nin en güçlü fakültelerinden birinden hemşire olarak mezun olmanın haklı kıvancını yaşadığınızı düşünüyorum. Üniversite yaşamında öğrendiğiniz bilgi ve becerileri sürekli geliştirerek insanlığa hizmet için unutulmayacak çalışmalara imza atmanızı temenni ederim” ifadelerini kullandı.

2020-2021 Eğitim Öğretim dönem birincisi hemşire Zahide Uçar’ın Rektör Vekili Prof. Dr. Murat Turhan’dan mezuniyet belgesini aldığı tören, mezun hemşirelerin eğitim öğretim hayatları boyunca yaşadıkları özel anların fotoğraflarından oluşan slayt gösterisi ile devam etti. Bu yıl 218 hemşirenin mezun olduğu tören mezun hemşirelerin geleneksel kep atma töreniyle son buldu.