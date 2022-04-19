AÜ ve Büyükşehir Belediyesi’nden çevre farkındalığı için güç birliği

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan ile Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Atıktan Sanata Heykel Yapımı ve Yanan Ağaçların Sesiyiz projeleri için iş birliği protokolü imzaladı.

Akdeniz Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi ile Antalya Büyükşehir Belediyesi arasında “Atıktan Sanata Heykel Yapımı” ve “Yanan Ağaçların Sesiyiz” projeleri için iş birliği protokolleri imzalandı. Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanlık Toplantı Salonu’nda imzalanan protokol törenine Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek, Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Güzel Sanatlar Fakültesi Dekan Yardımcıları Doç. Dr. Semih Büyükkol, Doç. Bekir Kirişcan, Heykel Bölümü Başkanı Doç. Dr. Hanife Neris Yüksel, Akdeniz Üniversitesi Genel Sekreteri Ali Evren İmre ile Antalya Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreter Yardımcısı Mustafa Gürbüz, Başkan Baş Danışmanı Dr. Öğr. Üyesi Cem Oğuz ve Başkan Danışmanı Lokman Atasoy katıldı.

“Çevre için güç birliği”

Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Çok özel bir iş birliği için bir aradayız. Bizi bugün çevrecilik bilinci, daha yaşanabilir bir dünyaya olan inanç bir araya getirdi. Biz biliyoruz ki günümüzde çevre kirliliği, küresel ısınma gibi çevre sorunları zirve yapmışken, bizler yaptıklarımız ve yapmadıklarımızla ya iyileşmenin, ya da felaketin bir parçası olacağız. Bu konuda ilk ve en önemli adımın toplumun bu konudaki farkındalığının artması olduğuna inanıyorum. Bugün de bu amaçla Büyükşehir Belediyemizle bugün Yanan Ağaçların Sesiyiz ve Atıktan Sanata başlıklı iki projeyi imzalayacağız” şeklinde konuştu.

“Farkındalıkta sanatın gücü”

Projelerle ilgili bilgi veren Rektör Prof. Dr. Özkan, “Protokollerimizin ilkiyle Güzel Sanatlar Fakültemizin kıymetli hocaları ve öğrencilerimiz tarafından geçen yıl yaşanan Manavgat orman yangınında zarar gören ağaçlar, yanan ahşap malzemeler, yani tüm o acı hatıralar sanat eserlerine dönüşecek. Diğer protokolümüzle de aynı sanatsal beceriler bu kez atık metallerin heykele dönüşmesi için kullanılacak. Ve tüm bu heykeller Büyükşehir Belediyemizin Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi’nde sergilenecek” dedi. Farkındalık çalışmalarında sanatın gücüne vurgu yapan Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Bazen binlerce kelimenin anlatamadığını, bir resim ya da heykel anlatabiliyor. Bu projelerle ortaya çıkacak olan eserlerin de iklim krizi, doğanın tükenişi ve çevre bilinci konularında toplumda farkındalık oluşmasında etkili olacağına inanıyorum. Bu projede emeği geçen hocalarımıza da teşekkür ediyorum” ifadelerini kullandı.

“Üniversite ile iş birliği”

Antalya Büyükşehir Belediye Başkanı Muhittin Böcek de Akdeniz Üniversitesi ile süregelen iş birliklerine yeni projeler eklemenin mutluluğu içinde olduklarını söyledi. Protokolü imzalanan projelerde ortaya çıkacak heykellerin Karaalioğlu Parkı içerisinde bulunan ve Çevre Haftası’nda açılışını yapılacak Çevre Eğitim ve İnovasyon Merkezi’nde sergileneceğini açıklayan Başkan Böcek, “Bu merkezimizde; hedef kitle çocuklar başta olmak üzere tüm yerli-yabancı ziyaretçilere ve vatandaşlarımıza yönelik olarak çevre eğitim ve bilinçlendirme faaliyetleri gerçekleştirilecektir. Atıktan Sanata Projesi ile belediyemizin hurdaya çıkmış atık haldeki metal malzemeleri, Yanan Ağaçların Sesiyiz Projesi ile de Manavgat’ta yangında zarar görmüş ağaç ve ahşap malzemeler Güzel Sanatlar Fakültemizin hocaları ve öğrencileri tarafından değerlendirilerek sanat eserine dönüştürülecek. Belediye olarak biz de ekipman ve malzeme desteği vereceğiz. Ortaya çıkacak sanat eserleri ile geri dönüşümün önemine ve çevrenin korunması konusuna dikkat çekeceğiz. Çevrenin korunmasına katkı sunmaktan, öğrencilerimizin eğitimine destek olmaktan ve Üniversitemiz ile işbirliği yapmaktan dolayı son derece mutluyuz” şeklinde konuştu. Konuşmaların ardından protokoller imzalandı.