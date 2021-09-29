AÜ, ürüne özgü sera plastiği geliştirecek

Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi ile Türkiye Tarım Kredi Kooperatifleri iştiraki olan bir plastik fabrikası arasında geçen Nisan ayında imzalanan iş birliği protokolü kapsamında çalışmalarda ilk aşama tamamlandı. Plastik fabrikası tarafından Ziraat Fakültesi sera alanlarına inşa edilen seraların bin metrekarelik bölümüne domates fidesi dikimleri gerçekleştirildi. Süreç sonunda seralarda yetiştirilecek ürünlerin üzerindeki ‘farklı özelliklerdeki plastik sera örtülerinin bitki gelişimi ve yetiştiriciliği üzerine etkisi’ nin araştırılarak, sonuçların rapor haline getirilmesi ve bu veriler ışığında ürüne özgü sera plastiği geliştirilmesine katkı sağlanması hedefleniyor.

“Kamu ve özel sektör iş birliği”

Ziraat Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Mustafa Erkan, Plastik fabrikasının Genel Müdür Yardımcısı Fırat Turan, İşletme Müdürü Abdullah Mehmet Berberoğlu ve AR-GE Ekibi ile seraları yerinde inceledi. Prof. Dr. Erkan, “Plastik firması ile Akdeniz Üniversitesi Ziraat Fakültesi arasında imzalamış olduğumuz iş birliği protokolünün bugün en önemli safhalarından birincisine ulaşmış bulunuyoruz. Fabrika tarafından fakültemize inşa edilen 2 bin metrekare sera alanından bin metrekarelik bölümünde bugün itibari ile domates fidelerini seramıza diktik. Böylece ülkemizin en önemli eksikliklerden birisi olan kamu ve özel sektör arasındaki iş birliğinin bence en güzel örneklerinden birisini gerçekleştirmiş bulunuyoruz. Bu kapsamda özellikle ülkemizde ürüne özgü sera plastiği geliştirmenin de ilk adımlarını atmış bulunuyoruz. İnşallah bu çalışmanın sonunda Ziraat Fakültesi ve plastik fabrikası olarak ürüne özgü sera plastiği geliştirerek, bunu hem ülke tarımına hem de dünya tarımının kullanımına sunabiliriz” diye konuştu.

“Katma değeri yüksek ürünler”

Plastik fabrikasının Genel Müdür Yardımcısı Fırat Turan ise “Akdeniz Üniversitesi ile iş birliği içerisinde çalışmaktan mutluluk duyuyoruz. Bu çalışmalarla bilimin öncülüğünde modern üretim teknolojilerini kullanarak geliştirdiğimiz ürünlerimizi daha da ilerletmeyi, ülkemizde dünya standartlarında ve üstünde tarım faaliyetlerinin gerçekleştirilmesini desteklemeyi, çiftçimize yetiştiriciliğini yaptıkları ürüne özel tasarlanmış, ekonomik değeri yüksek, verim ve kazancını artıracak nitelikte katma değerli ürünler sunmayı ve tarımsal ihracatı desteklemeyi hedefliyoruz. Burada çiftçimizin en büyük kazancı, aynı alandaki seradan üstün teknolojili örtü sayesinde daha yüksek verim elde etmek olacaktır. Böylece hasılat başı maliyetler düşecek, karlılık ise artacaktır. Ayrıca üniversite öğrencilerimizin uygulamalı tarıma iştirak etmelerine katkı sağlamak istiyoruz” şeklinde konuştu.