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AÜ Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi veri tabanına dahil oldu

Akdeniz Üniversitesi, Türk yükseköğretim tarihinde ilk kez Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu tarafından Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) veri tabanına yerleştirilen 39 üniversiteden biri oldu.

ANTALYA 24.12.2021, 10:36
AÜ Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi veri tabanına dahil oldu

Akdeniz Üniversitesi, Türk yükseköğretim tarihinde ilk kez Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu tarafından Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) veri tabanına yerleştirilen 39 üniversiteden biri oldu.

Türk yükseköğretim tarihinde ilk kez Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi Kurulu tarafından 39 Türk üniversitesindeki 129 lisans programının yeterlilikleri, Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) veri tabanına yerleştirildi. Akdeniz Üniversitesi de Tıp Fakültesi ile yeterlilik almaya hak kazanan üniversiteler arasında yer aldı. Türkiye genelinde veri tabanına girmeye hak kazanan 39 üniversitedeki 129 lisans programı diplomalarında Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi (TYÇ) ve Avrupa Yeterlilikler Çerçevesi (AYÇ) logoları yer alacak. Bu programlardan mezun olan öğrencilerin “yurtdışında diplomaları daha hızlı tanınacak, istihdam edilme imkânı artacak, yatay ve dikey öğrenci hareketliliğinde kolaylık sağlanacak.

“Üniversitelerin uluslararasılaşmasına hız kazandıracak”

Akdeniz Üniversitesi’nin ilk kurulan fakültesi olan Tıp Fakültesi’nde yetkin akademik kadro, modern laboratuvarlar, interaktif yöntemler ile çağı yakalayan bir sistemle eğitim verildiğini söyleyen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, tıp eğitiminin 2010 yılında UTEAK tarafından akredite edildiğini ve Türkiye’de ilk akredite olan tıp fakülteleri arasında olduğunu belirtti. Temel amaçlarının evrensel düzeyde sağlık hizmeti sunacak nitelikli hekim ve uzman hekim yetiştirmek olduğunu vurgulayan Rektör Özkan, Tıp Fakültesi’nin Türkiye Yeterlilikler Çerçevesi veri tabanında yer almasıyla bunu bir kez daha tescillemiş olmaktan mutluluk duyduğunu ifade etti. Rektör Özkan, üniversitelerin uluslararasılaşmasına hız kazandıracak bu uygulamanın yükseköğretim sistemine hayırlı olmasını dileyerek üniversitelerin tüm programların bu yeterliliğe sahip olmasının önemli olduğunu kaydetti.

“129 lisans programına Avrupa vizesi”

Türkiye’deki 129 diploma programı mezunları, yükseköğretim ve üst ortaöğretim ile staj yeterliliklerinin ve yurt dışında geçirilen öğrenim dönemlerinin kazanımlarının karşılıklı olarak otomatik tanınmasını sağlayacak. AB’de mesleki yeterliliklerin tanınmasına ilişkin direktif gereği, profesyonellerin sınır ötesi hareketini mümkün kılarak yurt dışında mesleklerini icra etmelerini ya da istihdam olmalarını sağlayacak. Lizbon antlaşması gereği akademik yeterliliklerin Avrupa’da ve Avrupa dışında tanınmasına imkan sağlayacak. AYÇ’ye dahil olan ülkeler arasında AB üye devletlerinin yanı sıra, İzlanda, Lihtenştayn ve Norveç, Arnavutluk, Kuzey Makedonya, Karadağ, Sırbistan ve Türkiye, Bosna Hersek, Kosova ve İsviçre yer alıyor.

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