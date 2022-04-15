AÜ Turizm Fakültesi’nin eğitim kalitesi tescillendi

Akdeniz Üniversitesi (AÜ) Turizm Fakültesi, Dünya Turizm Örgütü tarafından verilen “Turizm Eğitiminde Kalite” akreditasyon belgesini yeniden alarak, bu alanda Türkiye’deki tek üniversite olma özelliğini sürdürdü.

Akdeniz Üniversitesi Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü, Birleşmiş Milletler Dünya Turizm Örgütü (UNWTO) THEMIS Vakfı tarafından dünyada en iyi turizm eğitimi veren seçkin eğitim kurumlarına verilen “Turizm Eğitiminde Kalite” (TedQual) akreditasyon belgesini yeniden almaya hak kazandı. Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Türkiye’deki 5 yıldızlı turistik yatak kapasitesinin yüzde 42’sine ev sahipliği yapan Antalya’nın üniversitesi olarak nitelikli insan gücü yetiştirerek turizm sektörüne önemli bir katkı sağladıklarını anlattı.

“Türkiye’de tek”

Kendi alanında Türkiye’de en yüksek puanla öğrenci alan Turizm Fakültesi’ne sahip olduklarının altını çizen Rektör Prof. Dr. Özkan, “Verdiğimiz eğitimin kalitesi aldığımız akreditasyon belgesi ile bir kez daha tescil edildi. Türkiye’den TedQual akreditasyonuna sahip tek üniversite olmanın gururunu yaşıyoruz. Bu çalışmada emeği geçen hocalarımızı kutluyorum” diye konuştu.

“3 yıl için yeniden akredite”

Akreditasyon süreciyle ilgili bilgi veren Turizm Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Beykan Çizel, “İngilizce dilinde eğitim verilen Turizm İşletmeciliği Bölümü eğitim programının akreditasyonun yenilenmesi için başvuruda bulunduk. Bunun üzerine yoğun bir dokümantasyon hazırlayarak Ekim 2021’de Turizm Fakültesi akademik personeli ile UNWTO denetçisi tarafından gerçekleştirilen çevirim içi denetime tabi olduk. Denetim sonucuna göre Turizm Fakültesi Turizm İşletmeciliği Bölümü lisans programı, 845 tam puan üzerinden 792 puan ile yüzde 93,73 lük başarı göstererek 8 Nisan 2025 yılına kadar 3 yıl için yeniden akredite edildi” dedi. TedQual belgesinin dünyada Afrika, Amerika, Asya, Pasifik Bölgesi, Avrupa ve Orta Doğu’dan 70’den fazla ülkedeki eğitim kurumuna verildiğini belirten Dekan Prof. Dr. Beykan Çizel, uluslararası çalışmalara gösterdiği önem ve çaba için Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan başta olmak üzere süreçte emeği geçen akademik ve idari personele teşekkür etti.