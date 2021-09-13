AÜ Tıp Fakültesi’nde öğretim yılının ilk dersi başladı

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi’nin 2021-2022 eğitim öğretim yılı ilk dersi yapıldı. Öğrencilere seslenen Rektör Özkan, “Merak edin, okuyun, araştırın, sorgulayın. Geleceğin bilim insanları aranızdan çıkacak” dedi.

Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi İlk Ders Açılış Töreni 13 Eylül 2021 Pazartesi günü Akdeniz Üniversitesi Atatürk Konferans Salonu’nda gerçekleştirildi. Törene Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Rektör Yardımcıları Prof. Dr. Murat Turhan, Prof. Dr. Gülbin Arıcı, Prof. Dr. Cengiz Toker, Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aylin Fidan Korcum Şahin, Hastane Başhekimi Prof. Dr. Yıldıray Çete, öğretim üyeleri ve öğrenciler katıldı.

“Aynı heyecanı yaşadım”

Dönem 1 öğrencilerine ilk ders konuşması yapan Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Şuan bu ilk dersi vermek beni yıllar öncesinde Tıp Fakültesine başladığım ilk güne götürdü. Sizler gibi çok heyecanlı ve gururluydum. Yolum artık belliydi bir doktor olacaktım ama nasıl bir doktor olacaktım. Bir fark oluşturmak için çalışmaya karar verdim. Ancak şunu fark ettim ki fark oluşturmak için çok çalışmak gerekiyor, çok emek vermek gerekiyor. Siz de bu özel üniversiteye tekrar çok hoş geldiniz. İnşallah siz de bir yol belirlersiniz ve bu yolda gururla büyük adımlarla hepimizin Akdeniz Üniversitesi’nin, ailenizin bayrağını güçlüce taşırsınız” dedi.

“Temel için ilk üç yıl çok önemli”

Tıp eğitimin ilk üç yılı temel tıp eğitiminin çok önemli olduğunu ve sağlam bir temeli atılması gerektiğini vurgulayan Rektör Özkan, “Bu temel tıp bilimini fizyolojiyi, anatomiyi, patolojiyi o kadar iyi özümseyin ki daha sonra üzerine koymak çok kolay olmuyor çünkü. Daha sonra muhteşem işler başarmanız sadece temel tıptaki sağlam altyapınıza bağlı. Çok şanslısınız çünkü çok genç, çok tecrübeli, en güncel bilgiyi aktaracak öğretim üyelerine sahipsiniz” diye konuştu.

“Önemli bilim insanları sizlerden çıkacak”

İnsan biyolojisi hakkında bilinmeyen çok şey olduğunu ifade eden Rektör Özkan, “Tıp sadece hasta tedavisi değil aranızda ilaç keşfedecek, yapay organ elde edecek, yaşlanma mekanizmalarını ortaya koyarak bizleri daha genç kılacak ve laboratuvar çalışacak bilim insanları çıkacak. Diyabet, Kanser, SMA, Alzheimer gibi hastalıklara gen tedavileri ile siz çare üreteceksiniz. Ama bunun tek bir yolu var çok okumak, araştırmak, merak etmek, bilinmeyenleri fark ederek tezler üretmek. Aziz Sancar, Gazi Yaşargil, Ömer Özkan, Uğur Şahin hiç biri sizden farklı değildi. Sadece merak ettiler, çok çalıştılar, pes etmediler ve meraklarının üzerine gittiler. Bilgi güçtür ve hepiniz çok güçlüsünüz lütfen bu gücü kullanın ve gururumuz olun” şeklinde konuştu.

“Başarıyı sadece sınav sonuçları belirlemez”

Açılış konuşmasını yapan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Aylin Fidan Korcum Şahin ise “Tıp Fakültesinin ilk günü her anlamda çok özeldir ve bu günü daha da özel yapan Akdeniz Üniversitesi Tıp Fakültesi Mezunu ilk kadın Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan’ın dersimizi teşrif etmesi bizim için büyük onurdur” diyerek sözlerine başladı. Tıp doktorluğunun insanın kendisini ve insanları tanıma ve anlama sağlık hizmeti sunma sanatı olduğunu söyleyen Prof. Dr. Aylin Fidan Korcum Şahin, “Yaratılmış en muhteşem canlı olarak insanın sadece beden olarak değil zihin, beden, ruh bütünlüğü ile değerlendirmek önemlidir. Dünyanın farklı bakış açılarını geliştirdiğini görmekteyiz. İnsanın bir bütün olarak sağlıklı olması, sağlıklı yaş alması ve bütüncül şifa konuları dikkat çekmektedir. Sizlere 6 yıl boyunca modern tıp eğitimini kanıta dayalı olarak öğretilecektir. Ancak sizler derslerle sınırlı kalmayıp bakış açınızı geliştirsek teknolojik imkânlarla ve yeni bilgilerle en iyi versiyonunuza ulaşmak için çok çalışmalısınız. Tıp eğitimin başarısını sadece sınav sonuçları belirlemez. Bu mesleğe olan sevginiz, saygınız, bağlılığınız yüksek farkındalığınız gerekmektedir. Bizler sizlere güveniyoruz ve başarınızın katlanarak artacağına inanıyoruz” şeklinde konuştu. İlk Ders Töreni açılış konuşması ve ilk dersin ardından Dönem-1 öğrencilerine Tıp Fakültesi Dekan Yardımcısı Prof. Dr. Neval Boztuğ tarafından Eğitim-Öğretim Sınav Yönetmeliği ve Yönergesi, Prof. Dr. Fatoş Belgin Yıldırım tarafından Ders Programı Bilgilendirme, Prof. Dr. Ramazan Çetinkaya tarafından Tıp Fakültesi Eğitim Programı, Doç. Dr. Havva Serap Toru tarafından Toplumsal Destek Projesi Tanıtımı ile son buldu.