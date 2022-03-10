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AÜ Rektörü Özkan: “Yarının Türkiye’si gençlerimizin gayret ve çabalarıyla şekillenecek"

Akdeniz Teknoloji ve Girişimcilik Zirvesi’nde konuşan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, artık en önemli sermayenin doğru fikir olduğunu belirterek, “Yarının Türkiye’si siz ufku açık, donanımlı, özgüveni yüksek gençlerimizin gayret ve çabalarıyla şekillenecek” dedi.

ANTALYA 10.03.2022, 14:19
AÜ Rektörü Özkan: “Yarının Türkiye’si gençlerimizin gayret ve çabalarıyla şekillenecek"

Akdeniz Teknoloji ve Girişimcilik Zirvesi’nde konuşan Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, artık en önemli sermayenin doğru fikir olduğunu belirterek, “Yarının Türkiye’si siz ufku açık, donanımlı, özgüveni yüksek gençlerimizin gayret ve çabalarıyla şekillenecek” dedi.

Akdeniz Üniversitesi Elektrik ve Elektronik Mühendisliği (İEEE) Öğrenci Kolu Topluluğu tarafından düzenlenen Akdeniz Teknoloji ve Girişimcilik Zirvesi, Kepez Belediyesi Erdem Bayazıt Kültür Merkezi Salonu’nda başladı. Zirveye Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü, Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Özen, akademisyenler, sektör temsilcileri ve öğrenciler katıldı.

“ABD’nin garaj şirketleri örnek olsun”

Girişimciliğin bir ilham, bir fikir, bir cesaret örneği olduğu kadar tüm imkânsızlıklara, olumsuzluklara rağmen yılmadan yorulmadan yapılan işe devam etmek, bir işi sürdürülebilir yapmak olduğunu söyleyen Akdeniz Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Teknoloji ve girişimcilik kavramlarını birlikte değerlendirildiği etkinliği çok önemsediğimi belirterek sözlerime başlamak istiyorum. ABD’de garaj şirketleri ile kendini gösteren bu iki kavramın buluşması, bugün yaşadığımız dünyayı şekillendirdi. Küçük, derme çatma odalarda kurulan ve bugün ülkelerin toplam gayrisafi milli hasılası seviyesinde ekonomik büyülüklere ulaşan Google, Apple, Microsoft, Dell, HP, Youtube, Adobe ve Amazon gibi şirketler, girişimciliğin ve azmin önünde hiçbir engelin duramayacağının göstergeleri" dedi.

“Doğru fikir sermaye bulur”

Yeni bir iş kurmak için gereken ilk şeyin sermaye olduğu dönemlerin geride kaldığını söyleyen Rektör Özkan, "Sermaye tabii ki önemli bir sorun ama iyi bir düşünceyi destekleyecek sermayenin her zaman bulunacağına inanıyorum. Bunun için yapılması gereken doğru insanları bulmak ve doğru iletişim kurmaktır. Bu nedenle sizlerin mesleki donanım kadar girişimcilik ruhu, analitik düşünme ve etkili iletişim kurma becerisine sahip olarak mezun olmanızı çok önemsiyorum. Üniversite olarak bizim de en büyük amacımız ve temennimiz dünyanın her yerinde başarıyla görev yapabilecek bireyler olarak mezun olmanız, fikirlerinizle fark oluşturmanız ve üniversitemizi başarıyla temsil etmenizdir. Sizlerin ülkemizin en büyük gücü olduğuna yürekten inanıyorum. Yarının Türkiye’si siz ufku açık, donanımlı, özgüveni yüksek gençlerimizin gayret ve çabalarıyla şekillenecek" şeklinde konuştu.

“Kendinizi geliştirin”

Öğrencilere çağrısının üniversitenin sunduğu imkânları en iyi şekilde değerlendirmeleri yönünde olduğunu söyleyen Rektör Özkan, "Yaşamınızda çok güzel ve özel bir dönemindesiniz. Mezun olduktan sonra inanın bu ortamı çok özleyeceksiniz. Bunun için bu zamanların kıymetini bilin. Kendinizi, yeteneklerinizi keşfedin. İnsanlarla özel bağlar kurun. Kendinizi geliştirmek için bu altın fırsatı değerlendirin. Yabancı dil ve yazılım konusunda kendinizi geliştirin. Bu zirve gibi etkinlikler sizlerin kariyer gelişimine katkı sağlayacak önemli basamaklardır. Ayrıca kariyer yolculuğunuzda sizlere yön gösterecek, sektördeki firmalarla sürekli olarak bağlantıda olmanızı sağlayacak Kariyer Merkezimiz ile lütfen irtibat halinde olun. Üniversitemiz bünyesinde yer alan Antalya Teknokent’i ziyaret ederek bilgi alın, girişimcilik programlarına, iş fikri yarışmalarına katılın” diye konuştu.

“Gençlerimize güveniyoruz”

İki gün önce Kadınlar Günü’nü kutladıklarını söyleyen Rektör Özkan “Kadınlar gününe özel pek çok etkinlik düzenlendi. Yapılan her konuşmada eşit temsiliyet vurguları yapıldı. Ben girişimcilik alanındaki bu dönüşümün kadın ve erkeklerin iş dünyasındaki temsiline de olumlu yansıyacağını düşünüyorum. Çünkü en fazla gelecek vadeden sektörler olan bilim ve teknoloji alanında kadınların başarılı olma şanslarının çok yüksek olduğuna inanıyorum. Kız öğrencilerimize kendilerine güvenmeleri çağrısı yapmak istiyorum. Zaten gözlerinde gördüklerim ışık da bu özgüvene sahip olduklarını gösteriyor. Gençlerimize güveniyoruz” dedi.

“Bilgi ve teknoloji üreten noktalar şehre değer katıyor”

Kepez Belediye Başkanı Hakan Tütüncü ise gençlerin bilim ve teknoloji ile buluşmasına verdiği önemin altını çizerek konuşmasında iki hafta sonra başlayacak Antalya Bilim Fest ile ilgili bilgi verdi. Türkiye’de çok güzel işler yapıldığını söyleyen Başkan Tütüncü, “TÜBİTAK, Havelsan, TUSAŞ, Roketsan, Uzay Ajansı gibi çok değerli firmaların katıldığı Antalya Bilim Festi çok önemsiyoruz. Antalya Bilim Fest, bilimsel çalışmalara tuttuğumuz ışığı bambaşka bir şekilde yücelten, yükselten bir iş olacak. Orada yapılacak olan buluşmalar buradaki zirve gibi hepimiz için ufuk açıcı olacak. Bilgi ve teknoloji üreten milli kurumlarımız var. Bu kurumlara mercek tuttuğumuzda gençlerimizin orada olduğunu görüyoruz. Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokenti başta olmak üzere bilgi ve teknoloji üreten noktalarında bu şehre farklı bir değer katacağını görüyoruz” şeklinde konuştu.

“Zirve üç gün sürecek”

Akdeniz Teknoloji ve Girişimcilik Zirvesi’ni düzenleyen öğrencileriyle gurur duyduğunu söyleyen Mühendislik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Şükrü Sözen ise mühendislik fakültesinden mezun olan gençlerin yerli savunma sanayi alanında yüksek oranda yer almasından dolayı mutlu olduklarını söyledi. Açılış konuşmalarının ardından katılımcılara plaket takdim edildi. Zirve üç gün boyunca alanında uzman kişileri katılımcılarla buluşturacak.

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