AÜ Rektörü Özkan, "Bilişimin potansiyeli turizmden yüksek"

Akdeniz Üniversitesi(AÜ) Rektörü Prof.Dr. Özlenen Özkan, Akdeniz Bilişim Zirvesi’ni değerlendirerek, "Rekor katılımla gerçekleşen zirvenin Antalya’nın bilişim alanındaki cazibesini gösterdi. Bilişimin şehrimiz için potansiyeli en az turizm kadar fazla. Bu potansiyeli hayata geçirmek için iddialıyız” dedi. Teknoloji Vadisi Projesi de Bilişim Zirvesi çerçevesinde ilk kez görücüye çıktı.

AÜ Rektörü Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya Teknokent ev sahipliğinde gerçekleşen Akdeniz Bilişim Zirvesi’ni ve Antalya’nın bilişim alanındaki potansiyelini değerlendirdi. Zirvenin 4 bini aşkın katılımcısıyla bölgenin en önemli etkinliği olduğunun altını çizen Rektör Prof. Dr. Özkan, “Bilişim alanında önde gelen 27 ismin konuşmacı olduğu zirveyi 25 üniversiteden bilişim toplulukları takip etti. Bu ilgi Antalya’nın bilişim alanındaki cazibesini ortaya koyuyor. Aynı zamanda yaptığımız zirve, üniversite olarak bilişim konusuna verdiğimiz önceliğin de bir göstergesi” diye konuştu.

"Sektör 300 milyarlık büyüklüğe ulaştı"

Türkiye’de bilgi ve iletişim teknolojileri sektörünün büyüklüğünün 300 milyar liraya yaklaştığını hatırlatan Prof. Dr. Özlenen Özkan, “Bilişim sektöründe her yıl çift haneli büyümeler yaşıyor. Bu ivme artarak devam edecek. Antalyamız da bu yükselen trendin merkezi olma potansiyeline sahip. Üniversitemizin akademik birikimi, teknokentimizin son dönemdeki atılımları ile bu konuda önemli bir ilerleme kaydettik. Bilişim Zirvesi’ne olan bu yüksek katılım ve ilgi de doğru yolda olduğumuzun bir göstergesi. Önümüzdeki yıl zirvenin yedincisi düzenlenecek. Çok daha geniş katılımlı ve uluslararası katılımcıların yer alacağı şekilde düzenlemeyi hedefliyoruz. Sadece Türkiye’de değil dünyada da bilişim kalbini Antalya’da attığını göstermek istiyoruz” dedi.

"Antalya bilişimin başkenti olacak"

Antalya’nın Türkiye’nin teknoloji ve bilişim üssü olma yolunda emin adımlarla ilerlediğinin altını çizen Rektör Prof. Dr. Özkan, “Antalya’nın bilişim alanındaki potansiyeli, turizmdeki gücünden bile daha fazla. Bu potansiyeli en iyi şekilde değerlendirerek şehrimizi tarım ve turizmin yanında bilişimin başkenti haline getirmek istiyoruz. Yine turizmden örnek vermek gerekirse, Kemer ve Alanya’da ilk otellerin yapılmaya başlandığı dönemdeki Antalya gibiyiz. Önümüz çok açık. Gidecek çok yolumuz var” ifadelerini kullandı.

"Eksiğimiz yok"

Rektör Prof. Dr. Özlenen Özkan, Antalya coğrafi ve iklim özellikleri, tüm dünyayı çevreleyen güçlü uçuş ağı ve konaklama imkanları ile Kaliforniya’daki Silikon Vadisi’ne benzer özellikler taşıdığına dikkat çekti.

Bu nedenle sadece ülke genelinden değil dünyanın farklı bölgelerinden de bilişim alanında yatırımların gelebileceğini kaydeden Prof. Dr. Özkan, “Bunun somut örneğini Rusya ve Ukrayna savaşı sırasında yaşadık. Bu iki ülkeden de yazılımcılar Teknokent çatısı altında üretim yapmak istediler. Elimizden geldiğince talebi karşılamaya çalışıyoruz. Ukrayna’nın en büyük savunma sanayi şirketlerinden biri de bu süreçte yazılımlarını teknokentimizde yapmaya başladı” açıklamasında bulundu.

"Teknoloji Vadisi’nin tasarımı ilk kez ortaya çıktı"

Bilişim Zirvesi’nde, Akdeniz Üniversitesi Antalya Teknokent bünyesinde başlatılan Teknoloji Vadisi Projesi de görücüye çıktı. Projenin tasarım çizimleri heyecan oluşturdu. Yaklaşık 200 bin metrekarelik alanda yapılması düşünülen Teknoloji Vadisi Projesi çerçevesinde teknolojik ürünler üretiminin ve Ar-Ge ve Ür-Ge’ye dayalı ekonominin büyümesi hedefleniyor. Ar-Ge ve teknoloji odaklı çalışan firmaların sayısının ve niteliğinin artırılması sayesinde bölgede teknoloji tabanlı ekonomik kalkınmanın sağlanması amaçlanıyor.